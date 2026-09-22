Un ministro taiwanés participa "sin contratiempos" en una reunión de la APEC en China

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Pekín/Taipéi, 22 sep (EFE).- La participación del ministro taiwanés de Trabajo, Hung Sun-han, en una reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada el lunes en China transcurrió "sin contratiempos", informaron fuentes oficiales, en lo que supuso un viaje inusual dado el actual clima de tensión entre Taipéi y Pekín.

"La participación de Hung y su delegación transcurrió sin contratiempos, y la parte china realizó los arreglos pertinentes de conformidad con las prácticas y normas de la APEC", señaló el Ministerio de Trabajo de Taiwán en un comunicado recogido por la agencia de noticias CNA.

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El funcionario aterrizó el domingo por la noche en el aeropuerto internacional de Nanjing (este) para asistir, un día después, a la octava Reunión Ministerial de Desarrollo de Recursos Humanos de la APEC, que se desarrolló en esta misma localidad.

Las fotos facilitadas por su cartera mostraban a Hung sentado tras una placa con el título de 'Taipéi Chino' (Chinese Taipei), la denominación con la que Taiwán participa en este organismo.

Este desplazamiento supuso la primera visita a China de un titular de una cartera taiwanesa desde la toma de posesión, en mayo de 2024, del actual presidente isleño, Lai Ching-te, tachado con frecuencia de "independentista" y "alborotador" por las autoridades de Pekín.

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Si bien los viajes de políticos taiwaneses a China son más o menos habituales -la líder de la oposición, Cheng Li-wun, se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, el pasado abril en Pekín-, no lo son tanto los desplazamientos de figuras próximas al gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), una formación que sostiene que Taiwán ya es, de facto, un país independiente con el nombre de República de China.

Taiwán participa en la APEC desde 1991 y no envía a sus presidentes a las cumbres de líderes del foro debido a la oposición de China, que en los últimos años ha redoblado su campaña de presión diplomática para restringir la participación internacional de la isla.

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De hecho, el Gobierno taiwanés denunció el año pasado que Pekín había impuesto "condiciones adicionales" a su presencia en la cumbre de la APEC que se celebrará el próximo noviembre en Shenzhen (sur), a la que también podría asistir el presidente estadounidense, Donald Trump.

Por el momento se desconoce quién será el representante de Taiwán en ese encuentro de líderes, al que el año pasado envió al asesor presidencial Lin Hsin-i y, en ocasiones anteriores, a Morris Chang, fundador y expresidente de TSMC, el mayor fabricante de chips avanzados del mundo. EFE

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