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Huracán Polo se intensifica a categoría 2 frente a las costas del Pacífico mexicano

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Ciudad de México, 21 sep (EFE).- El huracán Polo se intensificó a categoría 2 frente a las costas del Pacífico mexicano y su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 21:00 hora local (3.00 GMT del martes), el centro del ciclón se localizó a 310 kilómetros (km) al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 495 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

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El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora (km/h), rachas de 215 km/h y desplazamiento hacia el este-sureste a 7 km/h.

Además, mantiene zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

El pronóstico prevé lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros (mm) en Guerrero (costa y sur) y Oaxaca (costa y sur), mientras que se esperan muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Michoacán (costa y sur) y fuertes, de 25 a 50 mm, en Jalisco (oeste y sur) y Colima.

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El SMN espera vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h), rachas de 40 km/h a 60 km/h en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

También se espera que Polo genere oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en costas de Michoacán y Guerrero; de 2 a 3 m en la costa de Oaxaca, así como mar de fondo con olas de 1.5 a 2.5 m en costas de Jalisco y Colima.

El SMN advirtió que las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Ante la intensidad del huracán, los gobiernos de los estados de Guerrero y Michoacán han suspendido sus clases el 22 y 23 de septiembre.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha dispuesto en puntos estratégicos a 1.320 trabajadores electricistas, 331 grúas, 445 vehículos ligeros, 1 vehículo de comunicaciones, 82 plantas de emergencia, 68 torres de iluminación y 1 helicóptero.

El SMN prevé que Polo continúe fortaleciéndose en las próximas horas, pudiendo alcanzar categoría 3 el martes y niveles superiores a mediados de semana. EFE

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