Un estado australiano prohíbe construir nuevos centros de datos en zonas residenciales

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Sídney (Australia), 22 sep (EFE).- El estado australiano de Victoria (sur) prohibirá la construcción de nuevos centros de datos en zonas residenciales y exigirá a estas instalaciones generar su propia energía renovable, como parte de un paquete de medidas para responder al rápido crecimiento de la infraestructura destinada a la Inteligencia Artificial (IA).

El Gobierno del estado, liderado por el laborista Ben Carroll, anunció este martes que los nuevos centros de datos deberán compensar cualquier aumento de su demanda eléctrica con nueva generación renovable y sistemas de almacenamiento, además de asumir los costes de conexión y de las mejoras necesarias en la red.

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Las nuevas normas también establecerán una distancia mínima de 150 metros entre los edificios de los centros de datos y las viviendas, mientras que estas instalaciones no podrán construirse en zonas residenciales ni cerca de escuelas y centros de educación infantil.

Los proyectos deberán contar además con planes de gestión del tráfico durante su construcción y funcionamiento y utilizar agua reciclada o no potable para sus sistemas de refrigeración. Cuando esto no sea posible de forma inmediata, las empresas deberán compensar el consumo.

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Las autoridades de Victoria también exigirán a los nuevos centros de datos una "garantía de inversión local", mediante la cual las empresas deberán aportar beneficios a las comunidades que alberguen estas instalaciones, como empleos, programas de formación profesional, parques u otras infraestructuras.

El Gobierno estatal señaló que el sector de los centros de datos generó el año pasado unos 5.800 millones de dólares australianos (3.500 millones de euros) en inversión de capital en Victoria y destacó su potencial para crear puestos de trabajo durante la construcción y empleos cualificados de larga duración.

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Las medidas llegan en plena expansión de los centros de datos en Australia, impulsada en buena medida por el aumento de la demanda asociada a la IA.

La compañía estadounidense Anthropic, creadora del asistente Claude, ha acordado instalar su primer gran centro de datos en Australia en Queensland (noreste), en un proyecto valorado en unos 31.900 millones de dólares australianos (19.000 millones de euros) y con una capacidad prevista de 2,16 gigavatios.

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Australia contaba en marzo con 162 centros de datos operativos y una capacidad conjunta de unos 1,5 gigavatios, según la organización especializada Data Centres Australia, que prevé que esta cifra supere los 3 gigavatios en 2030.

Las restricciones de Victoria se conocen pocas semanas después de que la capital tailandesa, Bangkok, suspendiera nuevas autorizaciones para grandes centros de datos mientras revisa las normas sobre consumo de electricidad y agua, protección ambiental y almacenamiento de combustible.