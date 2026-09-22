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Trump amenaza con usar la fuerza militar en Latinoamérica si ve amenazados su intereses

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Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, con usar la fuerza militar en Latinoamérica si ve amenazados sus intereses.

"Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos", declaró. EFE

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