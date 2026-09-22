Trump acusa a México de ser "epicentro" del narcotráfico y le exige que tome medidas

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Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este lunes a México de ser "el epicentro" del narcotráfico y exigió al Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum "recuperar el control" de su territorio.

"México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2.000 millas con un territorio controlado por cárteles enemigos. Por lo tanto, México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad", declaró durante la Asamblea General de la ONU. EFE

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