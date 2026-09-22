España es octava en conocimientos sobre ciberseguridad aunque sigue enfrentando retos en materia de privacidad

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Los ciudadanos españoles se han posicionado octavos en la escala mundial sobre conocimientos de ciberseguridad y privacidad en internet, ascendiendo desde el undécimo puesto obtenido en 2025, aunque sigue enfrentando retos relacionados con las prácticas de seguridad más difíciles de abordar.

Por ejemplo, el 97 por ciento de los españoles conocen aspectos básicos ya consolidados de ciberseguridad, como cómo crear una contraseña segura, y el 63 por ciento entiende por qué las actualizaciones de las aplicaciones no deben posponerse. De la misma forma, el 67 por ciento identifica correctamente las estafas habituales relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

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Sin embargo, continúan existiendo retos ante las nuevas amenazas de seguridad. Prácticamente ninguno identifica correctamente el conjunto completo de herramientas que pueden ayudarles a proteger su privacidad en internet y, por ejemplo, solo el 43 por ciento de los españoles reconoce los indicios clave de un 'deepfake'.

Así se desprende del último estudio realizado por la compañía de seguridad digital NordVPN, que recoge los resultados de su Prueba Nacional de Privacidad, realizada anualmente y de acceso libre, para evaluar los conocimientos de los usuarios sobre ciberseguridad y privacidad en internet.

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En su prueba de 2026 han participado un total de 23.181 usuarios, que respondieron a 24 preguntas sobre los hábitos digitales cotidianos, la concienciación sobre la privacidad y los riesgos digitales.

Como resultado, España ha obtenido 44 puntos sobre 100, obteniendo el octavo puesto en la escala mundial de conocimientos sobre ciberseguridad y privacidad en internet. Esto supone una subida de tres puestos, en comparación la undécima posición que se obtuvo con la prueba realizada el pasado año.

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Asimismo, Singapur se ha posicionado como el primer país con más conocimientos sobre estas temáticas, con una puntuación de 52 sobre cien, seguida de Polonia (51/100) y de Alemania y Finlandia, que se han posicionado en tercer lugar con una puntuación de 50 sobre 100.

LOS ESPAÑOLES SABEN QUE SE LES ESTÁ RASTREANDO PERO NO CÓMO LIMITARLO

Las respuestas de la encuesta dejan ver que los Españoles están concienciados con la seguridad, con cifras como que el 94 por ciento de los participantes es consciente del contenido que muestran a sus seguidores en las redes sociales o que el 87 por ciento conoce qué tipo de empresas pueden recopilar datos de navegación y sabe que lo que publican en redes puede emplearse para entrenar modelos de IA.

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Pero la situación es completamente distinta cuando se les pregunta sobre cómo protegerse de estas prácticas, mostrando desconocimiento sobre el conjunto de herramientas 'online' disponibles que pueden ayudar a proteger su privacidad digital.

Tanto es así, que solo el 2 por ciento respondió correctamente a cómo utilizar de forma segura las redes WiFi públicas y solo el 5 por ciento aseguró conocer cómo se gestionan los datos que se comparten a través de los permisos de las aplicaciones. Igualmente, únicamente el 7 por ciento es consciente de los problemas de privacidad relacionados con el uso de la IA en tareas laborales.

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Según el director de tecnología de NordVPN, Marijus Briedis, esto no significa que los participantes no estén familiarizados con herramientas como los bloqueadores de rastreadores, sino que el resultado pone de manifiesto "algo más amplio" como es "el hecho de saber que la privacidad está en peligro no implica necesariamente qué medios utilizar para protegerla".

'DEEPFAKES', ESTAFAS CON IA E 'INFOSTEALERS': RETOS EN CIBERSEGURIDAD

El estudio también pone sobre la mesa cómo las nuevas amenazas de ciberseguridad continúan suponiendo retos para los españoles. Así, solo el 43 por ciento identificó correctamente los indicadores clave de los contenidos 'deepfake', situándose por debajo de la media mundial en hasta siete puntos porcentuales.

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Igualmente, solo el 56 por ciento de los participantes ha afirmado conocer que Meta recopila datos de personas que no son usuarios y, en cuanto al conocimiento sobre los 'infostealers', solo el 31 por ciento de los españoles dice saber qué tipo de información puede verse afectada, como contraseñas y 'cookies' del navegador.

ESPAÑA MEJORA EN PRÁCTICAS DE SEGURIDAD CONSOLIDADAS

Por otra parte, los resultados reflejan que la concienciación en prácticas de seguridad consolidadas en España ha mejorado. Así, el 63 por ciento asegura conocer las ventajas de seguridad que supone actualizar las aplicaciones, lo que supera en cinco puntos porcentuales la media global.

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Además, el 87 por ciento de los españoles conoce qué empresas son las que recopilan datos de navegación. Esto los pone cuatro puntos por encima del resultado global.

Siguiendo esta línea, entre los participantes españoles, el 5 por ciento ha sido clasificado como Cyber Wanderer, esto hace referencia a usuarios con conocimientos mínimos sobre ciberseguridad, mientras el 56 por ciento ha sido nombrado Cyber Tourists, al ser usuarios con algunos conocimientos básicos, "pero que siguen cometiendo errores habituales".

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Un 38 por ciento han sido denominados Cyber Adventurer, es decir usuarios conscientes, y solo el 1 por ciento ha alcanzado el nivel Cyber Star, por lo que son usuarios de un alto conocimiento en ciberseguridad.

CÓMO MEJORAR LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD EN INTERNET

Con todo ello, a pesar de las mejoras apreciadas en España, Briedis ha recomendado a los usuarios adoptar varias medidas para reforzar la seguridad y la privacidad en internet, entre ellas utilizar contraseñas únicas y robustas, almacenadas en un gestor de confianza, y recurrir a claves de acceso (passkeys) cuando sea posible.

También ha aconsejado activar la autenticación multifactor (MFA) en las cuentas principales para añadir una capa adicional de protección.

Por otra parte, ha subrayado cómo las distintas herramientas de privacidad cumplen funciones diferentes: las VPN, los gestores de contraseñas, los bloqueadores de rastreadores, la mensajería con cifrado de extremo a extremo y los antivirus ofrecen protecciones complementarias, pero ninguna solución por sí sola permite hacer frente a todas las ciberamenazas, como el 'phishing', las estafas, el rastreo o los ataques basados en inteligencia artificial.

Entre las recomendaciones figura además revisar periódicamente los permisos concedidos a las aplicaciones y mantenerlas actualizadas, limitando el acceso a datos y funciones del dispositivo a aquellos que sean realmente necesarios.

Briedis aconseja extremar igualmente las precauciones al utilizar redes WiFi públicas, comprobando que se trata de la conexión legítima, evitando operaciones sensibles en redes desconocidas y utilizando una VPN para cifrar la conexión.

Por último, insta a valorar cuidadosamente qué información se comparte con herramientas de inteligencia artificial y evitar introducir en ellas contraseñas, datos financieros, documentos confidenciales, información de clientes u otros contenidos sensibles.