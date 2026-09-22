Sumar critica que el PSOE rechace paralizar la extradición del activista 'Fergie' Chambers por "miedo" a Trump

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El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha criticado la negativa del ala socialista del Gobierno de suspender el proceso de extradición a Estados Unidos del multimillonario estadounidense y activista propalestino James 'Fergie' Chambers.

Es más, el también portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia del Congreso ha lanzado que esta decisión solo puede responder al "miedo" a posibles "represalias" del mandatario norteamericano, Donald Trump.

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Así lo ha trasladado en los pasillos del Congreso para expresar su desacuerdo con la postura del sector socialista del Ejecutivo de formalizar la primera fase para proseguir examinando la petición de extradición de Estados Unidos y esperar a que la Audiencia Nacional adopte una decisión con "todas las garantías", como ha explicado la la ministra Portavoz, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros de este martes.

Todo ello en contra del criterio de Sumar, cuyos ministros han presentado un documento con una serie de argumentos jurídicos para rechazar la puesta a disposición de Chambers a las autoridades judiciales estadounidenses.

Este activista fue arrestado a finales de julio en Ibiza y la Administración Donald Trump le reclama por un presunto apoyo económico al grupo terrorista Hamás, algo que su defensa niega para poner énfasis en que únicamente ha desplegado ayuda humanitaria en Gaza.

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La mujer de Chambers, la actriz Stella Schnabel, se reunió recientemente con los grupos de la izquierda alternativa y pidió que su esposo no fuera extraditado a Estados Unidos, apelando a la posición del Gobierno respecto a la situación en Gaza. Aparte de Sumar, BNG y Podemos han demandado al Ejecutivo que no extradite a Chambers, a quien los morados definen como un "preso político" de la causa palestina.

"ACUSACIÓN FRAUDULENTA" CONTRA CHAMBERS

En este contexto, Santiago ha confrontado que no existe ningún motivo que permita continuar con esta extradición, que a su juicio se sustenta en una "acusación fraudulenta", "claramente politizada" y carente de fundamento conforme a la ley de extradición por parte de Estados Unidos.

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"El único motivo por el que entendemos que el PSOE se ha negado a paralizar ese procedimiento de extradición, pues tiene que ser sus prevenciones o su miedo ante cualquier represalia por parte del señor Trump", ha exclamado el dirigente de IU para subrayar que, en todo caso, sería una estrategia fallida porque el mandatario norteramericano es "absolutamente incontrolable".

También ha denunciado que esta decisión implica mucho "riesgo" porque se está "jugando con la vida de Chambers", quien sigue encarcelado cuando "perfectamente" podría estar en libertad profesional a la espera de un proceso que puede durar muchos meses.

Aparte, Santiago ha desgranado que no hay garantía de que siga el Gobierno actual tras las elecciones de 2027 y tiene claro que un Ejecutivo de PP y Vox enviaría a este activista a Estados Unidos, donde a su juicio sería sometido a una "situación de encarcelamiento inhumana, cruel y degradante".

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