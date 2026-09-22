Sánchez garantiza a Delcy Rodríguez el compromiso de España con Venezuela

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Nueva York, 22 sep (EFE).- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó este martes a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el compromiso de España con su país y con el futuro de la región.

Sánchez y Rodríguez mantuvieron una conversación en Nueva York, donde coincidieron en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

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El Gobierno español informó de que la presidenta venezolana se acercó al lugar que ocupaba Sánchez para saludarle y le pidió poder seguir hablando sobre la situación de su país.

El jefe del Ejecutivo le respondió que por supuesto que está dispuesto a ello y que España está comprometida con el futuro de la región. EFE