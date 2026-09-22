Raphael y Camilo protagonizarán los especiales de Navidad en televisión pública española

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Madrid, 22 sep (EFE).- Raphael y Camilo serán los protagonistas de sendos especiales musicales que el primer canal de la televisión pública española, La 1, emitirá como parte de la programación especial de la próxima Navidad, según adelantó este martes Radio Televisión Española (RTVE) en un comunicado.

El colombiano Camilo era menos esperado que Raphael para ser escogido para protagonizar uno de los tradicionales especiales de RTVE, que muestran cada Navidad espectáculos musicales y programas de humor, y lo hará tras la reciente publicación de su quinto disco de estudio, 'Para cuando sean mayores', lleno de lecciones de futuro para sus hijas.

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Precisamente fue en España donde Camilo desarrolló parte de la identidad visual de este álbum y donde, "recién acabado el covid", hizo el primer concierto de su vida, concretamente en Murcia (sureste), como hizo constar en un documental.

"Como artista, España me ha recibido de una manera muy generosa", reconoció en una entrevista con EFE el propio artista, que se dio a conocer en 2007 como ganador del programa infantil 'Factor XS' con tan solo 13 años.

Posteriormente, fueron muchos los años que trabajó a la sombra como compositor para otros artistas antes de lanzar en 2020 su disco de debut, 'Por primera vez', e iniciar una carrera propia en la que se ha codeado y colaborado con figuras como Karol G, Becky G, Juanes, Sebastián Yatra o Alejandro Sanz, entre otros.

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Por su parte, Raphael es quien más veces actuó en la cadena pública española desde su primera actuación en 1965, cuando cantó su mítica versión del villancico 'El tamborilero' y se convirtió, en los últimos años, en una presencia recurrente de sus galas navideñas.

Tras la última que protagonizó en 2022, 'Raphael, de tanta gente', regresará estas próximas navidades con un especial en el que repasará sus más de seis décadas de carrera junto a amigos y grandes estrellas de la música. EFE