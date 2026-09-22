Morant valora la "ambición" de España en el sector aeroespacial: "El espacio contribuye a nuestra autonomía estratégica"

Guardar

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado que "España está viviendo una fuerte consolidación del sector espacial, con más ambición que nunca y con una nueva posición en la política espacial europea".

"El espacio es ciencia y exploración, pero también comunicaciones, seguridad, actividad económica y, además, de forma muy relevante en el contexto internacional, contribuye a nuestra autonomía estratégica y la seguridad de nuestras sociedades democráticas", ha señalado este martes Morant durante la inauguración del 'Space Debate Europe' en Madrid.

PUBLICIDAD

La ministra ha destallado que España está "creando oportunidades" para empresas pioneras del sector aeroespacial: "Nos permite contribuir con más fuerza a la autonomía estratégica de Europa".

Morant ha recordado que, en este contexto, después de 30 años, España cuenta con dos nuevos astronautas: Pablo Álvarez y Sara García, "dos ejemplos del talento de una nueva generación que vuelve a situar la exploración espacial entre las aspiraciones de los jóvenes, y que representan mejor que nadie el rigor, la tenacidad y la ambición con la que España mira al espacio".

PUBLICIDAD

La ministra ha agradecido la elección de España para acoger la primera edición de este foro, destinado a abordar el presente y el futuro espacial de Europa. Está organizado por la European Space Policy Institute, la Agencia Espacial Europea y Eurisy, junto a la Agencia Espacial Española.

Previamente a la inauguración del evento, la ministra se ha reunido con el director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher.