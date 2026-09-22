Milicia proiraní de Irak reafirma que "permanecerá" pese a plan de Bagdad para el desarme

Guardar

Bagdad, 22 sep (EFE).- La poderosa milicia proiraní Harakat al Nujaba, que rechaza los planes del Gobierno iraquí para desarmarla, afirmó este martes que "permanecerá" para salvaguardar la soberanía de Irak, después de que Bagdad revelara un plan y un cronograma para poner fin a las facciones armadas fuera del aparato estatal.

"Nunca nos desviaremos ni daremos marcha atrás, permaneceremos como los guardianes de la patria, de la soberanía y de los lugares sagrados hasta la victoria o el martirio", dijo en su cuenta de la red social X el diputado militar Abdelqader al Karabalai, de Harakat al Nujaba.

PUBLICIDAD

El miliciano afirmó que "la resistencia (tal y como se autodefinen los movimientos armados chiíes que dicen luchar contra la opresión) persiste, la movilización permanece, a pesar del criminal (el presidente estadounidense, Donald) Trump".

Al Karabalai lanzó este mensaje después de que el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, revelara en una exclusiva al periódico The New York Times que amplía el plazo para el desarme de las milicias, previsto para este 30 de septiembre, hasta el 30 de junio de 2027, después de que varias facciones armadas alineadas con Irán hayan rechazado esta fecha mientras continúa la guerra en Oriente Medio.

PUBLICIDAD

A finales de septiembre, habrá un periodo de 90 días en el que las milicias iraquíes no lanzarán ningún ataque ni tampoco serán objetivo de las fuerzas de Estados Unidos estacionadas en el país, dijo Al Zaidi, que apuntó que este plazo también servirá para que estos grupos entreguen las armas o se integren completamente en el Ejército.

El Gobierno iraquí anunció a finales de junio su plan para el desarme o la integración de las decenas de milicias de la agrupación Fuerzas de Movilización Popular (FMP), así como otras facciones que escapan del control del aparato de seguridad del Estado, pero muchos de estos movimientos armados rechazaron el cronograma inicial.

PUBLICIDAD

Las FMP, compuestas por milicias mayoritariamente chiíes, fueron formadas en 2014 para combatir al grupo terrorista suní Estado Islámico (EI), pero continuaron operando tras la derrota territorial de los yihadistas en 2017 como grupo paramilitar e incluso se implantaron en varias instituciones estatales.

Algunas de las milicias más poderosas, como Kataib Hizbulá y Harakat al Nujaba, son muy cercanas a Irán y han formado agrupaciones paraguas como la llamada Resistencia Islámica en Irak, que ha atacado objetivos estadounidenses en Oriente Medio desde el estallido de la guerra de Gaza en 2023 y también países árabes del golfo Pérsico durante el actual conflicto. EFE

PUBLICIDAD