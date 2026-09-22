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Merz celebra acuerdo sobre Groenlandia y garantiza apoyo de Alemania

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Berlín, 22 sep (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, celebró este martes el acuerdo sobre la seguridad de Groenlandia firmado por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, el jefe del Gobierno groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, y el presidente de EEUU; Donald Trump y garantizó el apoyo de Alemania para alcanzar las metas fijadas en el mismo.

"El que las negociaciones de los últimos meses hayan llevado a un acuerdo consensuado y en armonía con el derecho internacional. Es algo que fortalece nuestra asociación transatlántica en la OTAN y contribuye a la seguridad en el norte", dijo Merz en un comunicado.

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"Nuestros socios pueden seguir contando en el futuro con el apoyo de Alemania para buscar conjuntamente el cumpliento de esas metas". agregó.EFE

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