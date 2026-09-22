Las autoridades hutíes denuncian la muerte de siete civiles, incluidos dos niños, en un ataque aéreo

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Las autoridades designadas en Yemen por los rebeldes hutíes han denunciado este martes la muerte de siete civiles, incluidos dos niños, y las lesiones causadas a otras seis personas, entre ellos otro menor, por una serie de bombardeos contra viviendas de la estratégica ciudad de Moca, la más cercana al estrecho de Bab el Mandeb, tomada por las milicias hutíes el jueves 10 de septiembre.

"Aeronaves enemigas lanzaron varios ataques aéreos contra viviendas civiles en la ciudad de Moca, gobernación de Taiz, en una agresión directa y deliberada contra objetivos civiles", ha indicado en redes el portavoz de la cartera de Salud hutí, Anis Alasbahi, sin atribuir la operación militar a las fuerzas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente o a las de la coalición liderada por Arabia Saudí.

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En dicha publicación, Alasbahi informa de un "balance inicial" según el cual el bombardeo ha resultado en "la muerte de siete civiles --entre ellos dos niños, una mujer y tres hombres-- y heridas a otras seis personas: cuatro hombres, un niño y una mujer".

MADRE E HIJO MUEREN EN UN BOMBARDEO ATRIBUIDO A ARABIA SAUDÍ

Este ataque ha sido el primero registrado este martes, tras un lunes en el que el propio portavoz de Salud hutí ha recogido más hostilidades contra zonas controladas por los rebeldes en Yemen.

En concreto, Alasbahi ha declarado también en redes poco antes de la medianoche que "aviones de combate saudíes han lanzado varios ataques aéreos dirigidos deliberada y directamente contra la zona de Al Batin, en el distrito de Al Hazm (gobernación de Yauf), en flagrante desprecio por el Derecho Internacional y Humanitario".

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"Este atroz crimen ha arrojado un saldo trágico: un niño ha muerto, dos niños han sufrido heridas de diversa gravedad, la madre de los niños ha muerto, (y) el padre ha resultado gravemente herido", ha lamentado, antes de denunciar que "este crimen sistemático revela la determinación de la agresión saudí de atacar a civiles inocentes y destruir familias yemeníes".

AUTORIDADES HUTÍES LAMENTAN EL "SILENCIO ÁRABE E INTERNACIONAL"

Apenas dos horas antes, el portavoz de Salud hutí difundía un comunicado en el que recogía la muerte de otro civil y heridas a dos más en un "ataque aéreo perpetrado por la coalición liderada por Arabia Saudí contra la vivienda de un civil en la zona de Al Rawayia, en Azawer (distrito de Haifan)".

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En el mismo, la cartera denuncia "una violación flagrante de las leyes y convenciones internacionales y humanitarias que prohíben atacar a civiles e infraestructuras civiles" que constituye "una continuación del historial delictivo de la coalición liderada por Arabia Saudí contra el pueblo yemení, el cual ha sufrido un bloqueo de 12 años y ataques constantes en medio de un silencio árabe e internacional que permite al agresor seguir cometiendo sus crímenes con impunidad".

Asimismo, la nota enmarca "los ataques continuos contra civiles e infraestructuras vitales" en una "política deliberada de agresión por parte de la coalición liderada por Arabia Saudí contra el pueblo yemení y sus recursos", ante lo cual ha instado a "la comunidad internacional, así como a las organizaciones de Derechos Humanos y humanitarias, a cumplir con sus responsabilidades legales y morales".

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Poco antes, el portavoz de las fuerzas hutíes, Yahya Sari, cifraba en 157 los ataques aéreos y lanzamientos de misiles de la coalición encabezada por Riad, situando las agresiones en las provincias de Yauf, Taiz, Saada y Marib.

"Estos ataques se llevaron a cabo utilizando aviones de combate F-15 y Typhoon que despegaron de las bases aéreas de Jamis Mushait y Taif, mientras que los misiles se lanzaron desde Najrán y Yizán", ha precisado, elevando la cifra total de bombardeos saudíes desde el inicio de la escalada a 917.

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Esta nueva oleada de ataques se produce en plena escalada tanto a nivel interno entre hutíes y fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente, como a nivel externo entre los rebeldes yemeníes y las fuerzas lideradas por Riad, especialmente después de que la milicia hutí anunciara un bloqueo marítimo tras denunciar ataques saudíes contra sus posiciones.

A eso se suma la ofensiva lanzada a principios de septiembre por la insurgencia en la costa occidental de Yemen, que les ha permitido hacerse con el control de importantes localidades en torno al estrecho de Bab el Mandeb y ha provocado el desplazamiento de más de 100.000 personas, según datos de Naciones Unidas.

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