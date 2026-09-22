La UE alerta un año más de la erosión de las libertades en Hong Kong y Macao

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Bruselas, 22 sep (EFE).- La Unión Europea (UE) alertó este martes de que las libertades y derechos fundamentales en Hong Kong y Macao, dos regiones autónomas chinas, continuaron deteriorándoselas en 2025, de acuerdo a los informes sobre la evolución política y económica en ambos territorios que realiza todos los años.

Los documentos, publicados hoy, han sido elaborados por la Comisión Europea y los servicios de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, a fin de mantener al corriente al Consejo de la UE (los Estados miembros) y a la Eurocámara.

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En concreto, el informe sobre Hong Kong destaca la "continua erosión de la autonomía" de la ciudad y de las libertades y derechos fundamentales de su población, a raíz de la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en ese territorio, una norma de la que ya se cumplen cinco años.

La UE destaca que en 2025 continuaron los juicios contra activistas, defensores y políticos prodemocráticos sobre la base de esa ley, principalmente, y en diciembre el empresario de medios de comunicación Jimmy Lai fue condenado por delitos contra la seguridad nacional y sedición.

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Lai, ciudadano británico de 78 años, permanece detenido de forma ininterrumpida desde el 31 de diciembre de 2020, en su mayor parte en régimen de aislamiento.

Además, las autoridades hongkonesas también iniciaron nuevos procesos judiciales por motivos de seguridad nacional contra prominentes activistas.

El documento recalcó asimismo que, en una "aplicación extraterritorial" de la Ley de Seguridad Nacional", las autoridades de Hong Kong emitieron órdenes de detención con recompensas contra otros 15 activistas en el extranjero, entre ellos un ciudadano europeo.

Por su parte, el informe sobre Macao muestra que 2025 se caracterizó por "una mayor erosión de las libertades y derechos fundamentales que, en principio, deberían estar protegidos al menos hasta 2049".

La UE recordó que la Declaración Conjunta Sino-Portuguesa de 1987 estipula que el sistema social y económico de Macao debe permanecer inalterado durante al menos 50 años, bajo el principio de 'un país, dos sistemas'.

También puso de relieve la detención el pasado 30 de julio del exdiputado prodemocrático Au Kam San, de acuerdo a la Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional de Macao, por presunta "colusión con fuerzas extranjeras". Permanece en prisión preventiva).

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Bruselas puntualizó asimismo que el medio de comunicación independiente 'All About Macau' anunció su cierre en octubre alegando "una presión y un riesgo crecientes" después de que el Gobierno le retirara la autorización.

Finalmente, recordó que doce candidatos fueron inhabilitados de cara a las octavas elecciones a la Asamblea Legislativa de Macao, por no respetar la Ley Fundamental y no jurar lealtad a la Región Administrativa Especial de Macao. EFE