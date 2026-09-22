Israel mata a dos gazatíes tras bombardear una cafetería al este de la ciudad de Gaza

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Gaza, 22 sep (EFE).- El Ejército israelí mató este martes a dos gazatíes e hirió a otros tres en el bombardeo de una cafetería al este de la ciudad de Gaza, confirmó a EFE una fuente del Hospital Shifa, a cuya morgue llegaron los cuerpos.

Según testigos presenciales, un dron israelí atacó con al menos un misil el local situado en la calle Nafaq. Dos heridos fueron trasladados al hospital en estado crítico, pero poco después sucumbieron a sus heridas.

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Con sus muertes, ya son más de 1.400 los gazatíes muertos por ataques israelíes en Gaza pese a la entrada en vigor de un presunto alto el fuego hace casi un año, el pasado 10 de octubre, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino, dependiente de Hamás.

El Ejército israelí, preguntado por EFE, no ha reaccionado a este ataque.

Ayer, lunes, Israel mató a su vez a otros cuatro palestinos, entre ellos dos niños, en ataques independientes contra el norte, centro y sur de la Franja, confirmaron fuentes médicas.

Una de las fallecidas fue la niña Sondos Kareem, a quien una bala israelí le perforó el cuello mientras se encontraba en la azotea de su vivienda familiar en la ciudad de Gaza, informaron fuentes familiares, donde sus padres le habían ayudado a levantar una tienda de campaña.

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Casi un año después del alto el fuego, 1,98 millones de palestinos en Gaza —el 94 % de la población— aún necesitan refugio y asistencia básica para el hogar, según un nuevo informe liderado por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC).

Desde el inicio de la ofensiva bélica israelí, que ha devastado la Franja, más de 73.900 palestinos han muerto, incluidos más de 20.000 niños y adolescentes, mientras que cerca de 175.000 personas han resultado heridas, según datos de Sanidad gazatí. EFE

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