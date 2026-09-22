Iberia celebra el 80 aniversario de su primer vuelo entre Madrid y Buenos Aires

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Madrid, 22 sep (EFE).- Iberia celebra este martes el 80 aniversario de su primer vuelo entre Madrid y Buenos Aires, que convirtió a la aerolínea española en la primera en conectar por vía aérea ambas ciudades y dio inicio a la historia de la empresa en Latinoamérica.

El primer vuelo, que tuvo lugar el 22 de septiembre de 1946, se hizo a bordo de un avión Douglas DC-4, que conectó ambas ciudades tras aproximadamente 36 horas de travesía y después de hacer escalas en Villa Cisneros (Sáhara Occidental, antigua colonia española), Natal y Río de Janerio (Brasil) para, finalmente, llegar a Buenos Aires, recordó este martes Iberia en un comunicado.

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Argentina en la actualidad se mantiene como uno de los mercados con una mayor capacidad para Iberia en América Latina, al contar con tres vuelos diarios, la mayor parte de ellos operados con el A350, el avión más grande de la flota.

Este año, durante los meses de verano boreal, Iberia llegó a operar cuatro vuelos al día entre Buenos Aires y Madrid en junio, julio y agosto.

Cabe mencionar que Argentina es uno de los países que está priorizado la compañía dentro del Plan de Vuelo 2030, la hoja estratégica que lanzó recientemente para apuntalar su desarrollo durante los próximos años. EFE