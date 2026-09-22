Hayden Panettiere murió de una sobredosis accidental por un cóctel que incluyó fentanilo

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Washington, 22 sep (EFE).- La oficina forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur, informó este martes que la actriz Hayden Panettiere falleció por una sobredosis accidental provocada por un cóctel de sustancias que incluyó el fentanilo.

Otras drogas encontradas en su organismo, además del fentanilo, fue el precursor sintético 4-ANPP, el psicotrópico alprazolam, el relajante metocarbamol y el antipsicótico quetiapina, explicó la oficina forense, que afirmó que la autopsia no reveló "ningún signo de traumatismo" que hubiera contribuido a la muerte de la intérprete que se hizo famosa por su papel de la animadora en la serie televisiva "Heroes" (2006-2010).

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El fentanilo, un potente opioide sintético utilizado para aliviar el dolor y también como anestésico, combinado con el resto de las sustancias habría resultado letal.

Según el análisis forense en el cuerpo de Panettiere se encontraron 4-ANPP, un precursor del fentanilo que se encuentra habitualmente en algunas drogas ilegales; alprazolam, un medicamento para la ansiedad disponible bajo la marca Xanax; metocarbamol, un relajante muscular (que requiere receta para su compra) y, por último, quetiapina, un medicamento antipsicótico utilizado para tratar la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno depresivo mayor.

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La actriz, de 36 años, falleció el pasado 16 de agosto en el apartamento de su novio, el actor Brian Hickerson, en la localidad de Greenville.

Las causas de la muerte estaban siendo investigadas desde entonces, aunque las autoridades descartaron pronto que hubiera indicios de violencia.

Según una información publicada en su momento por la revista People, durante la llamada realizada a los servicios de emergencia cuando se encontró inconsciente a la intérprete se puede escuchar a personal hablar de una "sobredosis" y de un "paro cardíaco".

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Hickerson y el hermano de éste se encontraban en la residencia de Carolina del Sur cuando las autoridades declararon muerta a la actriz.

El novio entregó a los investigadores una bolsa con medicamentos, según las autoridades citadas por la revista angelina.

Panettiere vivía en Los Ángeles, pero Hickerson es oriundo de Greenville, lugar que la actriz, nacida en Nueva York, visitaba constantemente. EFE