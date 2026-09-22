España se suma a la coalición para reforzar la gobernanza multinivel en acción climática

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Madrid, 22 sep (EFE).- España se ha adherido este martes a la Coalición para las Alianzas Multinivel de Alta Ambición (CHAMP, por sus siglas en inglés), con el objetivo de fortalecer la cooperación entre gobiernos nacionales, regionales y locales para acelerar la acción climática e impulsar la resiliencia en todos los territorios.

La vicepresidenta del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, firmó desde Nueva York -donde esta semana participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas- la adhesión de España a esta coalición, que nació en 2023 como una iniciativa internacional.

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Según informan fuentes de su ministerio en un comunicado, Aagesen afirmado en Nueva York que la CHAMP "es clave para reforzar la cooperación entre gobiernos" y ha explicado que la iniciativa "pretende reducir las emisiones y aumentar la resiliencia climática mediante una acción concertada a todos los niveles de gobierno".

La creación de la CHAMP fue anunciada en la COP28, que se celebró en diciembre de 2023, en busca también de una participación más efectiva de ciudades y regiones en el diseño e implementación de políticas climáticas.

Sus principales propuestas son: conectar los compromisos climáticos nacionales con su implementación a nivel local y regional, reforzar la cooperación entre gobiernos nacionales, ciudades y regiones, facilitar el intercambio de experiencias y soluciones y aprovechar las capacidades y el conocimiento de los gobiernos subnacionales para acelerar la acción climática.

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Entre las prioridades de España al integrarse en la CHAMP se encuentra "avanzar hacia un enfoque de resiliencia urbana integral", desde la prevención, la preparación, la respuesta ante emergencias y la recuperación resiliente. EFE