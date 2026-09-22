El sector cárnico de México exige más gasto en sanidad ante riesgos zoosanitarios

Guardar

Ciudad de México, 22 sep (EFE).– Empresas del sector cárnico mexicano urgieron este martes al Congreso a incrementar sustancialmente el presupuesto asignado a la sanidad e inocuidad agroalimentaria para 2027.

La Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal (ANETIF) advirtió que un ajuste insuficiente pone en alto riesgo el estatus zoosanitario, el empleo rural y las exportaciones de carne de México.

PUBLICIDAD

La advertencia llegó en el marco de la tercera Junta del Consejo Directivo de la ANETIF, celebrada en la ciudad norteña de Monterrey.

El organismo señaló que el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación contempla apenas un aumento del 2,2 % para el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), al asignar 5.200 millones de pesos (unos 301 millones de dólares) frente a los 5.086 millones (unos 295 millones de dólares) del periodo actual.

PUBLICIDAD

“Para el sector agroalimentario mexicano, la sanidad no constituye un gasto, es una inversión estratégica y un bien público indispensable para la seguridad alimentaria, la competitividad, la productividad y la seguridad nacional”, afirmó Alonso Fernández Flores, presidente de la ANETIF.

La industria alertó además de que el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria contará con 3.787 millones de pesos (unos 219 millones de dólares), lo que implica un estancamiento respecto al ejercicio anterior.

El director general del organismo, Raúl Riquelme Cacho, pidió al Poder Legislativo modificar la propuesta presupuestal y establecer una política de fondos multianuales que otorgue certeza a los controles sanitarios.

“Este planteamiento no corresponde únicamente a un subsector, es una posición que compartimos todos quienes producimos granos, frutas, hortalizas, carne, leche, huevo, productos acuícolas y pesqueros, así como quienes transforman, comercializan y exportan alimentos”, subrayó Riquelme.

Durante la reunión, autoridades de la SENASICA remarcaron la urgencia de blindar los avisos de movilización ganadera para impedir la entrada de canales sin certificación TIF, así como exigir a los productores el cumplimiento de Buenas Prácticas Pecuarias antes de enero de 2027 para mantener las cuotas de exportación.

PUBLICIDAD

La certificación Tipo Inspección Federal (TIF) es el sello de sanidad e inocuidad alimentaria que otorga el Gobierno mexicano, a través del SENASICA, a las plantas procesadoras de carne que cumplen con rigurosas normas de higiene y control veterinario.

Esta petición se da en un contexto de persistentes alertas zoosanitarias en el país, como la reaparición y propagación del gusano barrenador en el ganado en regiones fronterizas y del sur.

Esta amenaza ha obligado a reforzar los controles de inspección epidemiológica para proteger la exportación bovina hacia Estados Unidos.

La industria alimentaria enfrenta la vigilancia constante ante brotes focalizados de influenza aviar en aves silvestres y unidades de producción.

Desafíos sanitarios que, según los productores, hacen indispensable fortalecer las capacidades operativas y de monitoreo del SENASICA para evitar pérdidas millonarias y cierres comerciales. EFE