Dos afganos intentan volar de Croacia a Alemania con documentos de rey y duque medievales

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Skopie, 22 sep (EFE).- Dos hermanos afganos fueron detenidos este martes en el aeropuerto croata de Split cuando intentaban viajar a Alemania con documentos falsos a nombre de dos de los aristócratas medievales más conocidos de la historia del país.

El más joven de los hermanos, todavía menor de edad, llevaba un documento croata a nombre de Kralj Ladislav (rey Ladislao), mientras que en el del adulto figuraba Knez Trpimir (duque Trpimir), según informó el digital croata Dalmatinski.

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Los nombres corresponden a Trpimir I, que gobernó Croacia como duque entre 841 y 864 y fundó la dinastía Trpimirović, mientras que Ladislao I de Hungría ocupó el norte de Croacia en 1091, tras la desaparición de la anterior dinastía, y allanó el camino para la unión dinástica entre Croacia y Hungría.

Los nombres de estas figuras históricas son muy conocidas en Croacia y se suelen aprender incluso en la escuela primaria.

Los dos hermanos llegaron a Croacia desde Grecia y supuestamente compraron los documentos falsos en Atenas.

Las autoridades croatas no precisaron cuál era el destino de los hermanos, aunque este martes había vuelos desde Split a Berlín, Múnich, Fráncfort y Düsseldorf.

Un juez croata decretó prisión preventiva para el hermano mayor, mientras que el más joven fue trasladado a un centro de protección de menores.EFE