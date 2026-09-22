Dinamarca y Groenlandia resaltan que acuerdo con EE.UU. respeta sus "líneas "rojas"

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Naciones Unidas/Copenhague, 22 sep (EFE).- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, resaltaron que el acuerdo de seguridad firmado este martes con Estados Unidos en los márgenes de la Asamblea General de la ONU respeta todas sus líneas "rojas".

"En el acuerdo está muy claro en el preámbulo que hay un respeto absoluto por la soberanía del Reino de Dinamarca, la integridad territorial de Groenlandia y su derecho de autodeterminación", dijo en rueda de prensa conjunta Frederiksen, que destacó que se trata de un documento "jurídicamente vinculante".

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Frederiksen admitió no obstante que no puede dar "garantías" de "qué dicen otros", pero se mostró "contenta por ver a un presidente estadounidense que está feliz con este acuerdo". EFE

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