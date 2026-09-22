Agencias

Diez heridos, dos de ellos graves, en un tiroteo en un colegio en Turquía

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Estambul, 22 sep (EFE).- Al menos diez alumnos de secundaria resultaron heridos este martes en un tiroteo que tuvo lugar en un colegio en la provincia de Manisa, en el oeste de Turquía, cometido por un estudiante del centro de educación.

El suceso tuvo lugar sobre las 8.00 hora local (05.00 GMT) en el instituto de formación técnica, cuando un alumno de la novena clase empezó a disparar contra otros estudiantes con un fusil de caza e hirió a diez alumnos, dos de ellos de forma grave, con los perdigones.

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El supuesto autor huyó del lugar, pero fue detenido poco después por la Policía, informa la cadena turca NTV. EFE

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