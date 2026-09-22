Chile afrontará fuertes lluvias por paso de río atmosférico extremo en seis regiones

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Santiago de Chile, 22 sep (EFE).- La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó este martes que el país experimentará hasta el jueves un temporal de abundantes lluvias por el paso de un río atmosférico, de categoría cuatro, en al menos seis regiones del centro y sur del país, en el inicio de la temporada de primavera.

El sistema frontal climático comenzará la tarde de este martes, según la previsión del organismo, y se prolongará hasta la noche del jueves dejando precipitaciones moderadas y fuertes con una isoterma cero alta (temperatura de 0 °C en gran altitud sobre el nivel del mar).

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En las proyecciones de Chile, desde julio pasado, ya habían anunciado que en los tres meses siguientes se extenderían las lluvias, con una caída de agua sobre los indicadores normales, y una presencia del fenómeno de El Niño activo hasta el otoño austral de 2027, según la DMC.

El nuevo evento meteorológico, estima la DMC, acumulará entre 100 y 200 mm de agua caída en sectores precordilleranos, mientras que los sectores que están bajo alerta son las regiones centrales del Maule y Ñuble y las del sur Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

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Las proyecciones indican que el miércoles será el punto más alto del temporal con caídas de agua entre 60 y 100 mm siendo las regiones del sur de Chile las más afectadas, incididas también por ráfagas de viento entre los 60 y 80 kilómetros por hora, según Meteored, servicio digital de meteorología.

Las autoridades explicaron que estas condiciones climáticas podrían provocar crecidas de cauces, desbordes y remociones de terreno, entre otros eventos.

El Fenómeno de El Niño ya produjo en el país suramericano un temporal con fuertes lluvias, entre mediados de julio y agosto, con registros de caída de agua muy superiores a lo esperado y que osciló en intensidad abarcando a diez de las 16 regiones de Chile, con un balance de 16 fallecidos.

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La DMC también anunció, a inicios de septiembre, que para el verano austral que iniciará en diciembre próximo, se podrían experimentar temperaturas que podrían superar los 40 grados, lo que incrementa las amenazas de incendios forestales por las condiciones meteorológicas influidas también por el fenómeno de El Niño. EFE