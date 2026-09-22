Bolivia encara el camino al Mundial con su técnico bajo proceso y asesoramiento español

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Daniela Romero

La Paz, 22 sep (EFE).- La Selección de Bolivia encarará las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2030 con su entrenador, Óscar Villegas, bajo un proceso disciplinario y con un asesor español, el director de fútbol y metodología Hugo Blanco.

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Después de quedar eliminada la Verde del Mundial de 2026 en una fase de repesca en la que cayó por 2-1 ante Irak, en marzo pasado, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ratificó su confianza en la continuidad del seleccionador Villegas.

Sin embargo, a principios de septiembre, el Tribunal de Ética de esta institución le abrió un proceso disciplinario por presuntos actos de corrupción, cohecho y ejercicio abusivo del cargo.

A Villegas se le acusa de haber solicitado un préstamo de 420.000 bolivianos (casi 42.000 dólares) al club Oriente Petrolero, acción que vulnera el Código de Ética.

Ahora su continuidad en el cargo depende del fallo del Tribunal de Ética, aunque el entrenador ha dicho que su honestidad lo respalda, y que confía en salir fortalecido del proceso.

Pese a este procedimiento legal, no está en duda su presencia en las próximas fechas de partidos amistosos de selecciones promovidas por la FIFA.

El voto de confianza ha sido expresado por el presidente de la FBF, Fernando Costa.

En lo estrictamente futbolístico, y para afianzar el proceso camino al Mundial 2030, la FBF contrató recientemente al español Hugo Blanco como director de Fútbol y Metodología.

La idea, según los directivos, es "dar continuidad" al proyecto emprendido por Villegas al llegar al cargo en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026.

Blanco, con una vasta experiencia en metodología de fútbol, ha recibido el encargo de trabajar también con las otras categorías de la selección, como la sub-13, hasta las masculina y femenina absolutas, para construir "una identidad unificada" del fútbol boliviano.

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La FBF anunció que ya se tiene definida la nómina de los convocados de la selección boliviana para los próximos amistosos internacionales y que en los próximos días se dará a conocer la lista oficial.

Bolivia enfrentará primero a Paraguay, en Washington, el 27 de septiembre, y después a Argentina, en Córdoba, el día 30.

Los posibles convocados para el proceso rumbo al Mundial 2030 son el arquero Guillermo Viscarra, así como los defensores Gerónimo Govea, Efraín Morales, Jhon Cristian Velásquez y Diego Medina.

También deben hacer parte de la lista los centrocampistas Roberto Carlos Fernández, Gabriel Villamil, Ramiro Vaca, Robson Matheus, Ervin Vaca, Óscar López, Miguel Terceros, Jesús Maraude y Lucas Macazaga.

Y en la línea de ataque, Moisés Paniagua y Enzo Monteiro.

Por contra, permanece en duda la continuidad del portero Carlos Lampe, del defensa y capitán Luis Haquín, así como los centrocampistas Moisés Villarroel y Fernando Saucedo.

¿La razón?

Villegas anunció el impulso de un cambio generacional que tuvo su fecha de comienzo desde el mismo momento en que llegó al banquillo de la Verde, el 19 de julio de 2024.

Así las cosas, en la plantilla de la Verde deben aparecer rostros nuevos e incluso se anticipó que algunos jugadores tendrán su primera convocatoria. EFE

(foto)