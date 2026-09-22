Babolat y Playtomic impulsan la Babolat Padel World Cup, con la participación de ocho países

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Las compañías Babolat y Playtomic han presentado la Babolat Padel World Cup, una renovada edición de su competición internacional de pádel en la que participan ocho países -España, Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Bélgica y Países Bajos-, que se disputan una plaza en la final en la Academia Rafa Nadal en Mallorca.

El torneo se ha diseñado para jugadores de todos los niveles, dividiéndose en dos categorías según la puntuación de los participantes: Viper Soft, para rangos de 0 a 3, y Viper, para niveles superiores a 3.

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La dinámica principal se apoya en los partidos abiertos de la aplicación de Playtomic, donde los usuarios disputan encuentros para sumar puntos. Los participantes de cada nación pueden inscribirse en los partidos abiertos eligiendo el club y el horario que mejor les convenga, mientras que la plataforma se encarga de asignarles compañeros de juego.

Esta estructura busca fomentar nuevas conexiones en la comunidad y facilitar el acceso a la práctica de este deporte. Los mejores clasificados de cada categoría en la liga nacional de su respectivo país formarán equipo para disputar la final internacional.

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La final se celebrará del 20 al 22 de noviembre en la Rafa Nadal Academy, en Mallorca, donde los campeones de los ocho países competirán por llevar a su nación a lo más alto y convertirse en el próximo campeón de la Babolat Padel World Cup. Los jugadores que accedan a la fase final vivirán una 'experiencia' que incluye desplazamientos, alojamiento y pensión completa provista por Meliá Hotels&Resorts.