Sandinistas rinden homenaje al hombre que mató a Anastasio Somoza García hace 70 años

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San José, 21 sep (EFE).- El izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el poder en Nicaragua desde 2007, rindió este lunes homenaje al poeta y político Rigoberto López Pérez, quien hace 70 años dio muerte a balazos al expresidente y dictador nicaragüense Anastasio Somoza García.

Autoridades de las Alcaldías de Managua y de León, gobernadas por el oficialismo, y miembros de la Juventud Sandinista, el brazo juvenil del FSLN, honraron a López Pérez, acudiendo a un museo en su honor en León y a una rotonda en la capital nicaragüense, donde se erigió un monumento en su memoria.

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"Estamos rindiendo homenaje a nuestro héroe nacional Rigoberto, rindiendo homenaje a ese 70 aniversario de una fecha que marcó el principio del fin de la dictadura somocista, una fecha en la que recordamos su valentía, amor patriótico para liberar nuestra patria", declaró la alcaldesa de León, Guisella Lacayo, en el acto desde el museo.

A sus 27 años, López Pérez, un poeta de filiación liberal, hirió de muerte de varios disparos a Somoza García el 21 de septiembre de 1956, en León, 90 kilómetros al noroeste de Managua.

Somoza García asistía a una fiesta en el Club de Artesanos de León para promover su reelección presidencial, cuando López Pérez hirió al fundador de la dinastía somocista.

El padre de la dinastía familiar que mantuvo el poder en Nicaragua de 1937 a 1979, murió ocho días después en el Hospital Gorgas, situado en la entonces Zona del Canal de Panamá, administrada por Estados Unidos.

Tras dispararle a Somoza García, López Pérez fue acribillado a tiros por la seguridad del gobernante nicaragüense.

Por su lado, el diputado sandinista José Ramón Sarria dijo: "En este sitio donde Rigoberto hizo justicia por el pueblo de Nicaragua, en nombre de la patria y de nuestra soberanía, le rendimos homenaje en su 70 aniversario de paso a la inmortalidad".

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Dirigentes de la Juventud Sandinista destacaron, por su lado, que el político y poeta "ofrendó su vida por una Nicaragua libre".

Los críticos al sandinismo acusan al Gobierno de "promover la muerte" al erigir un monumento en honor a López Pérez y darle categoría de héroe nacional, y hasta comparan a los Somoza con Ortega.

López Pérez fue declarado héroe nacional en 1981 durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) bajo el argumento de que "marcó el inicio del fin de la dictadura somocista".

Ortega, un exguerillero sandinista de 80 años, es el hombre que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, presidió por primera vez el país de 1985 a 1990 y retomó el poder desde 2007 sin abandonarlo hasta el momento. EFE

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