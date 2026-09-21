Guterres recibirá este jueves en Nueva York al ministro ruso de Exteriores Sergei Lavrov

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, recibirá este jueves al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU que tiene lugar esta semana en Nueva York.

Su portavoz, Stéphane Dujarric, así lo ha confirmado en una rueda de prensa en la que también se ha "alarmado por la magnitud de los ataques diarios, cada vez más intensos, contra Kiev y otras ciudades ucranianas por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, que están provocando un número récord de víctimas civiles".

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Asimismo, ha asegurado que a Guterres "le preocupa igualmente el aumento del número de víctimas civiles" en ataques perpetrados por el Ejército ucraniano dentro de territorio ruso, y ha condenado "enérgicamente todos los ataques" contra civiles efectuados por las dos partes.

El diplomático portugués ha vuelto a reclamar a que Moscú y Kiev cesen "de inmediato esta peligrosa espiral de escalada" y al hilo ha hecho un llamamiento a "redoblar" esfuerzos diplomáticos encaminados a reducir "urgentemente" las tensiones y alcanzar un alto el fuego "inmediato, total e incondicional, como primer paso hacia una paz justa, integral y duradera en Ucrania".

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Está previsto que los presidentes Donald Trump y Volodimir Zelenski se reúnan esta semana en los márgenes del evento de Naciones Unidas, un encuentro que "puede cambiar muchas cosas", auguró este domingo el inquilino de la Casa Blanca, celebrando que "hay una dinámica diplomática" en torno al conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania hace ya más de cuatro años.