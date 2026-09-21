Polo se intensifica a huracán categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano

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Ciudad de México, 21 sep (EFE).- La tormenta tropical Polo se intensificó este lunes a huracán categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano, donde provocará lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en varios estados del sur y oeste del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 12:00 hora local (18.00 GMT), el centro del ciclón se localizaba aproximadamente a 305 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

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Polo registraba también vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, rachas de hasta 155 kilómetros por hora y avanzaba hacia el este a una velocidad de 7 kilómetros por hora, detalló en su más reciente reporte el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante la evolución del sistema, el SMN y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos mantienen una zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

De acuerdo con el SMN, se espera que en las próximas horas Polo se intensifique aún más, y será el próximo miércoles cuando alcance la categoría 5 de intensidad, aunque no especificó si el fenómeno tocará tierra.

La amplia circulación del huracán ocasionará durante las próximas horas lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en las costas y el sur de Guerrero y Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en zonas costeras y del sur de Michoacán.

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También se esperan lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en el este y sur de Jalisco y en Colima.

El fenómeno generará además vientos con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de oleaje de entre dos y tres metros en Guerrero y Michoacán, y de hasta 2,5 metros en Oaxaca.

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En las costas de Jalisco y Colima se prevén rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora y mar de fondo con olas de entre 1,5 y 2,5 metros.

El SMN advirtió de que las precipitaciones asociadas a Polo podrían provocar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Por ello, llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil ante la evolución del huracán. EFE