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Cerca de 100 ex jefes de Estado y de Gobierno piden a los líderes actuales renovar la cooperación internacional

PR Newswire

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NUEVA YORK, 21 de septiembre de 2026

· Los ex líderes instan a un marco renovado de cooperación basado en la dignidad humana, el Estado de derecho y el respeto mutuo.

· Una nueva encuesta global muestra un amplio respaldo público a que los países trabajen juntos.

NUEVA YORK, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Cerca de 100 ex jefes de Estado y de Gobierno de todos los continentes y de distintas tradiciones políticas emitieron hoy un llamado conjunto a los líderes actuales para renovar la cooperación internacional sobre la base de principios comunes y traducir esos principios en resultados concretos para las personas en todo el mundo.

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Frente a este panorama, los ex líderes subrayan que los desafíos actuales —desde los conflictos, el cambio climático y las pandemias hasta la desigualdad, la migración y tecnologías transformadoras como la inteligencia artificial— no requieren más respuestas unilaterales, sino una mejor cooperación internacional: basada en la dignidad humana, el Estado de derecho y el respeto mutuo; que respete la soberanía y a la vez reconozca la interdependencia; y que genere beneficios tangibles para las personas y las comunidades.

"Incluso en medio de amenazas crecientes y un pesimismo cada vez mayor, la mayoría de las personas en el mundo sigue queriendo trabajar en conjunto para resolver los problemas. Los líderes deben escuchar", dijo Rajiv J. Shah, presidente de The Rockefeller Foundation. "Estos ex líderes nos muestran el camino: buscar los puntos en común que las nuevas encuestas revelan que existen. The Rockefeller Foundation espera trabajar con todos aquellos dispuestos a asumir riesgos y construir nuevas coaliciones para enfrentar los desafíos más difíciles que enfrenta la humanidad."

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El llamado se produce en momentos en que una nueva encuesta global sugiere que, pese al auge del nacionalismo, el populismo y el aislacionismo, la demanda pública de cooperación internacional se mantiene firme. Una encuesta realizada por Focaldata, con el apoyo de la Fundación Rockefeller (The Rockefeller Foundation) en asociación con su organización benéfica, RFCC, encontró que el 57% de las personas en 34 países está de acuerdo en que su país debería cooperar con otros países para resolver desafíos globales, incluso si ello implica ceder en algunos intereses nacionales. En todos los países encuestados, una mayoría afirmó que respaldaría que el líder de su país suscribiera públicamente un conjunto compartido de principios de cooperación internacional junto con otros líderes mundiales actuales y anteriores.

La encuesta también revela un amplio consenso sobre lo que esos principios deberían proteger y promover. Más del 80% de las personas encuestadas respaldó incluir compromisos para garantizar que todos los seres humanos puedan vivir con dignidad y para emprender acciones colectivas frente a las amenazas a la vida, la paz y la seguridad.

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"Sabemos que, incluso en un mundo dividido, existe un terreno común notable —con claras mayoría en cada continente, incluido Estados Unidos— comprometida con la necesidad de cooperar y con los principios que deben sustentarlo", dijo el Muy Honorable Gordon Brown, ex primer ministro del Reino Unido y miembro del Consejo de Fideicomisarios de The Rockefeller Foundation "Con un 57% a favor frente a solo un 10% en contra, constatamos que una mayoría decisiva quiere que los líderes respalden principios compartidos en torno a la cooperación. Lo que presentamos ahora es una declaración sobre los principios de cooperación, como un paso importante para convertir ese terreno común en una base más sólida para la cooperación, de modo que los líderes de todo el mundo puedan entenderla, moldearla y, en última instancia, ponerla en práctica."

La declaración forma parte de la iniciativa Principios de Cooperación, desarrollada durante el último año a través del proyecto Build the Shared Future (Construir el Futuro Compartido) de la Fundación Rockefeller (The Rockefeller Foundation), que apoya diálogos convocados en comunidades diversas y dinámicas de todo el mundo. La iniciativa Principios de Cooperación busca contribuir a establecer una base más sólida para la cooperación internacional, capaz de abordar los desafíos comunes del siglo XXI y de fomentar una asociación más equitativa entre el Norte y el Sur Global.

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La iniciativa se nutre de encuestas globales sobre las actitudes de la ciudadanía hacia la cooperación, de consultas con centros de pensamiento, la sociedad civil y el sector privado en distintas regiones, y del diálogo con ex líderes. Su objetivo es lograr un amplio respaldo compartido entre regiones en torno a una base común para la cooperación futura, y avanzar hacia una agenda práctica de acción colectiva. La declaración es un paso importante en ese esfuerzo: abre camino a un mayor diálogo con los líderes actuales y, con el tiempo, a un respaldo y una adopción más amplios de los principios compartidos de cooperación internacional.

"El mundo no necesita que estemos de acuerdo en todo. Necesita que encontremos suficiente terreno común para actuar juntos. Desde distintas regiones y tradiciones políticas, cerca de 100 ex jefes de Estado y de Gobierno están enviando un mensaje claro: en un mundo fragmentado, debemos optar por la cooperación y no por la confrontación. Los desafíos de nuestro tiempo no admiten menos que eso", dijo Laura Chinchilla, ex presidenta de Costa Rica y presidenta del Club de Madrid.

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"Los desafíos que enfrenta nuestro mundo no se detienen en las fronteras nacionales, y tampoco puede hacerlo nuestra responsabilidad de abordarlos. Podemos diferir en nuestras historias, nuestra política y nuestras perspectivas, pero no debemos permitir que esas diferencias nos impidan trabajar juntos. En un momento en que la confianza en la cooperación internacional está siendo puesta a prueba, esta amplia coalición de ex líderes envía un mensaje sencillo: el diálogo sigue siendo posible, se puede encontrar un terreno común, y la cooperación sigue siendo esencial para construir un futuro más pacífico y próspero", dijo Olusegun Obasanjo, ex presidente de Nigeria y miembro del Club de Madrid.

En la declaración, los ex líderes celebran el propósito y la ambición de la iniciativa y hacen un llamado a los líderes actuales para que se involucren en ella y la moldeen, construyan sobre esa base un marco de cooperación, y trabajen para traducirlo en acciones concretas. Los firmantes también se comprometen a aportar su experiencia y su respaldo a este esfuerzo, contribuyendo a su desarrollo y promoviendo el llamado a una cooperación renovada en sus países, comunidades y foros internacionales.

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La declaración busca generar impulso para un compromiso continuo en torno a los principios y su adopción más amplia, al tiempo que subraya lo que está en juego en las decisiones que se tomen: las decisiones de hoy determinarán no solo las relaciones entre los Estados, sino también la seguridad, la prosperidad y el bienestar de las generaciones futuras.

Un llamado a la acción para renovar la cooperación internacional: Declaración conjunta de ex jefes de Estado y de Gobierno

Nosotros, ex jefes de Estado y de Gobierno de distintas regiones del mundo, compartimos la convicción de que los desafíos globales que enfrentamos hoy solo pueden superarse mediante la cooperación internacional. Sin embargo, el orden internacional que hace posible esa cooperación se está fracturando. Las reglas sobre las que se construyó están siendo dejadas de lado o ignoradas deliberadamente, los intereses particulares prevalecen cada vez más sobre el propósito común, y el resultado es una creciente tensión, conflicto, desigualdad y desconfianza.

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Las sociedades de todo el mundo enfrentan desafíos que ningún país puede resolver por sí solo: la inestabilidad económica, las crisis humanitarias, el cambio climático, las pandemias, la migración irregular, conflictos nuevos y renovados, la delincuencia organizada y las profundas implicancias de las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial. Estas realidades no exigen menos cooperación, sino una mejor cooperación: basada en la dignidad humana, el Estado de derecho y el respeto mutuo. A medida que el mundo cambia, la cooperación también debe renovarse: honrando la soberanía, reconociendo la interdependencia, y generando beneficios tangibles para las personas y las comunidades.

Pese al auge del nacionalismo, el populismo y el aislacionismo, la demanda de cooperación internacional se mantiene firme en todas las regiones y tradiciones políticas. Creemos que, para que la cooperación perdure en un mundo más fragmentado y multipolar, debe apoyarse en una base común de principios capaz de tender puentes entre las diferencias y de suscitar un amplio respaldo.

Por ello, acogemos con beneplácito la iniciativa Principios de Cooperación y respaldamos su propósito y su ambición: contribuir a reconstruir la confianza, tender puentes entre las diferencias y establecer una base más sólida para la cooperación internacional fundada en principios comunes.

Nos comprometemos a aportar nuestra experiencia y nuestro respaldo a este esfuerzo: contribuyendo a su desarrollo y promoviendo su llamado a una cooperación internacional renovada en nuestros países, nuestras comunidades y los foros internacionales.

En un momento de crecientes desafíos geopolíticos y económicos, hacemos un llamado a los líderes actuales para que aprovechen esta oportunidad: para involucrarse en la iniciativa y moldearla, construir sobre esa base un marco de cooperación, y trabajar para traducirlo en acciones prácticas. Las decisiones que se tomen ahora determinarán no solo las relaciones entre los Estados, sino también la seguridad, la prosperidad y el bienestar de las generaciones futuras.

Acerca de la Fundación Rockefeller (The Rockefeller Foundation)

Con una inversión de 30.000 millones de dólares a lo largo de los últimos 113 años para promover el bienestar de la humanidad, The Rockefeller Foundation es una organización filantrópica pionera, construida sobre alianzas inesperadas y soluciones innovadoras que generan resultados medibles para las personas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Aprovechamos los avances científicos, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para realizar grandes apuestas en los ámbitos de la energía, la alimentación, la salud y las finanzas, incluida su asociación con la organización benéfica RFCC. Para más información, suscríbase a nuestro boletín y siga a The Rockefeller Foundation en X, Instagram, YouTube y LinkedIn.

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FUENTE The Rockefeller Foundation