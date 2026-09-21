Reportan caída leve de ceniza del volcán Sangay, en provincia del centro de Ecuador

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 21 sep (EFE).- El Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador reportó este lunes la caída leve de ceniza del volcán Sangay en una comunidad de la provincia andina de Chimborazo, ubicada en el centro del país, aunque no se descarta que pueda afectar también a localidades aledañas.

El Sangay, que está en la provincia amazónica de Morona Santiago, es uno de los volcanes más activos de Ecuador, y se ha mantenido en actividad eruptiva constante desde 1628.

PUBLICIDAD

El IG señaló en su reporte que la caída de ceniza afectó a la comunidad de Columbe, localizada al noroccidente del volcán, y que la actividad está caracterizada por "emisiones continuas de gas con carga baja de ceniza con 1,5 kilómetros de altura sobre el nivel del cráter".

El servicio nacional de emergencias ECU-911 informó que, por medio de las cámaras de videovigilancia, se pudo observar la emisión de flujo piroclástico del volcán.

Por su parte, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) señaló que estaba realizando un monitoreo a la actividad volcánica y el Geofísico agregó que informaría oportunamente si se detectaban cambios en los parámetros del trabajo de control.

Además, el IG publicó en sus canales oficiales una serie de recomendaciones para que la ciudadanía sepa qué hacer en caso de caída de ceniza, entre las que están mantener cerradas todas las puertas y ventanas y no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario.

PUBLICIDAD

El volcán Sangay se encuentra en erupción continua desde el siglo XVI, con un incremento notable en su actividad desde 2019.

En los últimos años, sus emisiones han causado caídas frecuentes de ceniza en Chimborazo, extendiéndose en ocasiones hasta las provincias costeras de El Oro y Guayas, lo que incluso ha obligado al cierre del aeropuerto de Guayaquil, la ciudad más poblada del país. EFE

PUBLICIDAD