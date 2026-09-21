Fiscalía de Paraguay pide 12 años de prisión para exsenador acusado de usar título falso

Guardar

Asunción, 21 sep (EFE).- La Fiscalía de Paraguay pidió este lunes condenar a 12 años de prisión al exlegislador Hernán Rivas, en medio del juicio que se le sigue por su supuesto título falso de abogado, que le sirvió para integrar y luego presidir brevemente el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), un órgano que controla el desempeño de los jueces, fiscales y defensores públicos del país.

"El título de Hernán David Rivas Román carece de correspondencia con una historia académica real, coherente y verificable", dijo la fiscal acusadora, Patricia Sánchez, al concluir la fase probatoria del juicio oral contra el antiguo senador.

PUBLICIDAD

En julio de 2023, Rivas utilizó un título de abogado para poder ser designado en nombre del Senado como presidente del JEM, que juzga a miembros de la Justicia por el mal desempeño de sus funciones.

Dimitió a esa institución el 1 de agosto de ese año tras enfrentar críticas y denuncias periodísticas sobre presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas, incremento patrimonial y deudas.

Ya en 2020 y durante unos tres años había integrado el JEM en representación de la Cámara de Diputados.

Ahora está imputado por la presunta producción de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso cuando era diputado (2018-2023), y luego como senador, cargo al que renunció en mayo pasado en medio de una polémica por estas acusaciones.

PUBLICIDAD

El caso de Rivas tiene lugar en medio de un proceso emprendido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para verificar la autenticidad de al menos 550 títulos universitarios, de los que, según el jefe de ese despacho, Luis Ramírez, hasta ahora no se han hallado registro de 250.

La defensora de Rivas, Alba Zaracho, aseguró esta jornada a periodistas que la petición de 12 años de cárcel propuesta por el Ministerio Público "es excesiva", sin ofrecer más detalles.

El juicio continuará el jueves, cuando la defensa tendrá la oportunidad de exponer su réplica y podría conocerse el fallo definitivo del Tribunal de Sentencia, donde se desarrolla el proceso judicial. EFE