Mueren cuatro palestinos, incluidos dos niños, por nuevos ataques de Israel contra la Franja de Gaza

Guardar

Al menos cuatro palestinos, dos de ellos menores, han muerto este lunes a causa de nuevos ataques contra diversos puntos de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero palestino.

De acuerdo a las informaciones del diario 'Filastin' y la agencia palestina de noticias WAFA, una niña ha muerto por disparos del Ejército israelí en el barrio de Al Tuffa, al noreste de la ciudad de Gaza.

PUBLICIDAD

Otro niño, identificado como Ismail al Bardauil, ha muerto tras ser tiroteado por las tropas israelíes en Al Mauasi, situada en los alrededores de Rafá, en el sur de Gaza --en la zona fronteriza con Egipto--, según han confirmado fuentes médicas citadas por la agencia WAFA.

Asimismo, un hombre identificado como Muhsen Ahmad Mustafá Bahja ha muerto en el norte de Gaza, mientras que otro palestino identificado como Fidaa Jader Tutá, de 31 años, ha sido tiroteado en la carretera de Saladino, que cruza la Franja de norte a sur, tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

PUBLICIDAD

Por su parte, las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado en 1.394 los muertos y 4.839 los heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego, a lo que se suman 834 cadáveres recuperados en áreas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del citado acuerdo.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha reseñado además que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes-- se han registrado 73.914 muertos y 174.952 heridos.

PUBLICIDAD