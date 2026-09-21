Van Kerckhove gana el Mundial sub-23 y Álvarez logra una histórica medalla para España

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Toronto (Canadá), 21 sep (EFE).- El belga Matisse Van Kerckhove se proclamó este lunes campeón mundial sub-23 de contrarreloj en Montreal, en una prueba en la que el español Héctor Álvarez acabó tercero y consiguió la primera medalla de España en la historia de la contrarreloj masculina sub-23 de los Campeonatos del Mundo de ciclismo.

La medalla de plata fue para el italiano Nicolas Milesi, a siete segundos del ganador.

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Álvarez, de 19 años, llegó a la meta 11 segundos por detrás de Van Kerckhove y subió al podio después de completar los 31,3 kilómetros de un recorrido mayoritariamente llano pero técnico por las calles de Montreal.

El resultado supone un hito para el ciclismo español, que hasta ahora nunca había conseguido subir al podio de la contrarreloj masculina sub-23 de unos Campeonatos del Mundo.

El corredor de Lidl-Trek Future Racing, que dará el salto al equipo WorldTour en 2027, había terminado noveno en la contrarreloj del Mundial de 2025 y séptimo en el Europeo de la especialidad de ese mismo año.

Álvarez, una de las principales promesas del ciclismo español, tendrá una nueva oportunidad de luchar por el maillot arcoíris el viernes en la prueba en línea sub-23, de 174,2 kilómetros por el exigente circuito de Mont-Royal. EFE