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realme lanza el realme 16 Pro Edición Harry Potter: el primer teléfono personalizado de Harry Potter en México.

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 21 de septiembre de 2026

Combinando elementos icónicos de Hogwarts con tecnología de vanguardia, el realme 16 Pro Edición Harry Potter rinde homenaje al icónico mundo mágico, al mismo tiempo que renueva el diseño de los smartphones con varias innovaciones, las primeras de su tipo en el mundo.

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CIUDAD DE MÉXICO, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- realme, la marca de smartphones de mayor crecimiento a nivel mundial, lanzó oficialmente hoy el muy esperado realme 16 Pro Edición Harry Potter. Ampliando su colaboración con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, realme desarrolló este nuevo smartphone personalizado y co-diseñado para ofrecer una experiencia extraordinaria a los fans del mundo mágico. El realme 16 Pro Edición Harry Potter presenta la primera Tecnología Quadra de Detección de Luz y Cambio de Color del mundo, un innovador Hogwarts Crest Glow Wonder, que revela los colores exclusivos de las cuatro casas de Hogwarts bajo la luz del sol. Junto con una caja de regalo de edición limitada con temática de Hogwarts, la primera de su tipo en el mundo, el nuevo dispositivo ofrece un viaje de regreso a clases para los jóvenes usuarios de todo el mundo.

Para reunir a más fans en la celebración "Welcome to Hogwarts", realme organizó un innovador evento de lanzamiento pop-up en varias ciudades del mundo. El recinto fue diseñado para que los visitantes sintieran de inmediato que habían entrado al mundo mágico. En el área interactiva, los fans pudieron capturar momentos memorables de esta celebración para los fans de Harry Potter gracias a las funciones de retrato personalizadas del teléfono.

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Enciende tu imaginación con el diseño inspirado en Hogwarts

Inspirado en el mundo mágico de Harry Potter, el realme 16 Pro Edición Harry Potter presenta un Diseño Inspirado en Hogwarts que impregna cada detalle con elementos icónicos de Hogwarts. El dispositivo cuenta con un acabado en color café con una textura de piel Argyle inspirada en la escena del ajedrez mágico, dando vida a la estética clásica del mundo mágico desde el primer vistazo. También incorpora en la parte trasera un distintivo Camera Deco inspirado en Hedwig, y una frase "Welcome to Hogwarts" grabada con láser en el marco metálico central, que completa el diseño pulido y sofisticado del teléfono.

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En el centro de la parte trasera del teléfono, los cuatro escudos de las casas de Hogwarts aparecen sutilmente. La primera Tecnología Quadra de Detección de Luz y Cambio de Color del mundo se aplicó a los escudos para crear un Hogwarts Crest Glow Wonder único: bajo la luz del sol, los cuatro escudos revelan los colores distintivos de su casa, evocando el atesorado Momento de la Selección que vive cada estudiante de Hogwarts al ingresar a la escuela.

Para enriquecer la experiencia mágica, el realme 16 Pro Edición Harry Potter también incluye un conjunto de funciones de software exclusivas inspiradas en Hogwarts. Elementos icónicos de Hogwarts se incorporan en cada aspecto de la Interfaz Personalizada Exclusiva, desde fondos de pantalla e íconos de apps hasta animaciones y el modo GT, convirtiendo cada toque en una agradable visita a Hogwarts.

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Para celebrar el momento de abrir la caja, se presenta una caja de colección de edición limitada con temática de Hogwarts. Diseñada como una réplica a escala 1:1 del icónico baúl de Harry Potter, incluye un conjunto completo de artículos personalizados que reúne todo lo que un joven mago ha soñado: una carta de aceptación a Hogwarts, un boleto de tren del Andén 9¾, separadores de libros con los escudos de las cuatro casas, postales de personajes, una funda para teléfono grabada con el logotipo de Hogwarts y un pin. En conjunto, estos elementos completan una experiencia de unboxing encantadora que captura la emoción y el asombro del viaje de cada joven mago.

Toma retratos de nivel profesional con total facilidad

El realme 16 Pro Edición Harry Potter también está diseñado para ofrecer retratos de alta definición con una claridad, profundidad y expresión de color natural excepcionales. Impulsado por la Cámara LumaColor de 200MP y la tecnología LumaColor IMAGE certificada por TÜV, garantiza que el sujeto resalte con un bokeh refinado y tonos de piel fieles a la realidad en múltiples distancias focales.

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Precio y disponibilidad

El realme 16 Pro Edición Harry Potter estará disponible a partir del 21 de septiembre en una edición limitada global de 5,000 unidades, con un precio de [xxxxxx], a través de Mercado Libre.

Acerca de la franquicia Harry Potter:

Desde el momento en que Harry Potter, con once años, conoció a Rubeus Hagrid, guardián de las llaves y los terrenos de Hogwarts, Colegio de Magia y Hechicería, sus aventuras han dejado una huella imborrable en la cultura popular. Hoy, más de 25 años después, el fenómeno Harry Potter sigue siendo una de las propiedades de entretenimiento más exitosas y queridas de la historia.

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Las exitosas novelas de Harry Potter de J.K. Rowling han cobrado vida en un universo interconectado y en constante evolución, amado por millones de fans en todo el mundo. Ocho películas taquilleras de Harry Potter y tres épicas películas de Animales Fantásticos llevan la acción hechizante a la pantalla grande, Harry Potter y el legado maldito cautiva en los escenarios; producciones de audiolibros con elenco completo y de narrador único dan vida a las palabras escritas, y videojuegos y juegos móviles de última generación de Portkey Games permiten a los jugadores experimentar el mundo mágico como nunca antes. Los fans pueden mostrar con orgullo su pasión a través de innovadores productos de consumo y disfrutar de espectaculares experiencias presenciales, incluidas zonas temáticas en seis parques de Universal Destinations and Experiences alrededor del mundo.

Este creciente portafolio de propiedades de Harry Potter y Animales Fantásticos, propiedad de Warner Bros. Discovery, incluye experiencias itinerantes y eventos innovadores, cada uno creado para celebrar momentos y lugares especiales que los fans atesoran, así como las tiendas Harry Potter en King's Cross, Nueva York, Chicago, Akasaka y Harajuku. Magos, brujas y muggles por igual también pueden descubrir algo nuevo al explorar los secretos detrás de cámaras en Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter y Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter.

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Con una nueva serie original de HBO basada en los libros de Harry Potter en camino, este universo expandido continúa ofreciendo a la comunidad formas nuevas y emocionantes de interactuar. Para sus fans en todo el mundo, y para las generaciones por venir, invita a todos a descubrir la magia por sí mismos.

Para conocer las últimas noticias y contenidos sobre Harry Potter y Animales Fantásticos, visita www.harrypotter.com.

Todos los personajes y elementos © y ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Derechos de publicación © JKR. (s26)

Acerca de realme

realme es una empresa global de tecnología de consumo que está transformando el mercado de smartphones al hacer que la tecnología de punta sea más accesible. Ofrece una amplia gama de smartphones y dispositivos tecnológicos para el estilo de vida, con especificaciones premium, calidad y diseños vanguardistas pensados para consumidores jóvenes. Fundada por Sky Li en 2018, realme se convirtió en una de las 5 marcas líderes de smartphones en 30 mercados a nivel mundial en tan solo tres años, y ha entrado a múltiples mercados alrededor del mundo, incluyendo China y el sudeste asiático, el sur de Asia, Europa, Medio Oriente, América Latina y África, alcanzando una base global de más de 300 millones de usuarios. 2024 fue el año del relanzamiento de marca para realme con su nuevo eslogan, "Make it real". Bajo este nuevo espíritu de marca, realme se enfocará aún más en los usuarios jóvenes y llevará beneficios reales, claros y tangibles a sus vidas. Conoce más en https://www.realme.com/mx/ y síguenos en redes sociales como @realmemx.

Acerca de Warner Bros. Discovery Global Consumer Products

Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), parte de la división de Ingresos y Estrategia de Warner Bros. Discovery, lleva el poderoso portafolio de marcas y franquicias de entretenimiento de la compañía a la vida de los fans en todo el mundo. WBDGCP colabora con licenciatarios de primer nivel a nivel global en programas premiados de juguetes, moda, decoración para el hogar y publicaciones, inspirados en las franquicias más grandes de los estudios de cine, televisión, animación y videojuegos de Warner Bros., además de HBO, Discovery, DC, Cartoon Network, HGTV, Eurosport, Adult Swim y muchas más. Con programas innovadores de licencias y merchandising a nivel global, iniciativas de retail y alianzas promocionales, WBDGCP es una de las organizaciones líderes en licencias y merchandising retail del mundo.

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FUENTE realme