Patricia López Arnaiz lamenta la vigencia de 'Sacamantecas': "Seguimos viviendo violencia contra mujeres"

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La actriz Patricia López Arnaiz ha lamentado la vigencia de 'Sacamantecas', la película dirigida por David Pérez Sañudo que aborda la figura del asesino de mujeres Juan Díaz de Garayo, conocido como el Sacamantecas, al señalar que, pese a estar ambientada a finales del siglo XIX, la historia refleja conflictos que siguen presentes en la sociedad actual.

"La película es muy actual porque seguimos viviendo violencia sistémica contra las mujeres y seguimos viviendo en un sistema machista", ha afirmado la actriz, que ha portado una chapa a favor de Palestina, durante la presentación del filme en el Festival de San Sebastián.

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López Arnaiz ha explicado que el distanciamiento que proporciona una historia ambientada en otra época permite, precisamente, observar con mayor claridad problemas del presente. "Cuando la forma es distante, como puede ser una película de ciencia ficción o una película de historia, creo que te da como una distancia que ayuda a veces a poder tener una visión crítica del momento presente más clara", ha señalado.

En este sentido, la actriz ha destacado que, aunque cambien "los trajes, el contexto o los vehículos, los conflictos que atraviesan a los personajes pueden resultar reconocibles desde la actualidad. "Te trabajas como actriz actual lo que tú conoces, tus experiencias actuales", ha explicado, al tiempo que ha apuntado que la película permite "salirte un poco del lugar para verte reflejado en el final del siglo XIX" y reconocer "las cosas que pasan hoy".

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Por su parte, el director David Pérez Sañudo ha explicado que uno de los principales retos del proyecto fue abordar la figura de un asesino cuya "mayor hazaña es matar mujeres" sin convertir la violencia en un espectáculo. "Desde el siglo XXI espectacularizar a partir de la violencia sobre las mujeres nos generaba muchos debates", ha señalado el cineasta, que ha apuntado las dudas sobre "cuánto hay que mostrar o si incluso no hay que mostrar".

Pérez Sañudo ha relatado que el proyecto surgió después de que él y Sergio, su coguionista, comprobaran que la figura histórica de Díaz de Garayo no les interesaba tanto como el territorio y las incógnitas que rodeaban al personaje. El hallazgo de que, pocos días antes de ser ejecutado mediante garrote vil, el Sacamantecas manifestó su deseo de aprender a leer y escribir abrió una nueva vía para la película. "Nos enfrentaba al mito, sin respeto al mito", ha explicado.

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En esta película también participa Antonio de la Torre, que interpreta a este asesino, y ha confesado que cuando a un actor le llegan este tipo de papeles se les presentan "dilemas morales", aunque ha justificado la decisión citando una frase del ex presidente uruguayo Pepe Mujica. "Alguien tiene que hacerlo. Lo más complicado es entrar en temas moralistas. La violencia no tiene justificación, pero sí explicación", ha defendido.

Asimismo, ha destacado el trabajo de Pérez Sañudo como director de actores y ha asegurado que la preparación del papel incluyó una aproximación muy física al personaje. "Improvisamos mucho", ha explicado el intérprete, que ha definido la experiencia como "muy bonita" y ha destacado el trabajo del cineasta durante el rodaje.

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