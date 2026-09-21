Agenda informativa multisoporte América para el lunes 21 de septiembre de 2026

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ESTADOS UNIDOS

- Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos (ABC, CBS, Fox News y NBC) acordaron suspender la cobertura conjunta de los actos del presidente Donald Trump tras la decisión del mandatario de vetar que CNN, MS NOW y Politico puedan acceder a la Casa Blanca para realizar su trabajo.

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- Los países del Consejo Ártico se reúnen, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, tras el histórico acuerdo entre Estados Unidos y Groenlandia sobre la seguridad en la isla ártica.

- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se prepara para una intensa semana con una intervención ante la Asamblea General de la ONU, una posible reunión en Nueva York con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la posterior visita a la Casa Blanca del mandatario chino, Xi Jinping. (foto) (video)

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- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, se reúnen con motivo de la Asamblea General de la ONU. (foto) (video)

- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, toca la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York, con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU. (foto) (video)

- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con el presidente boliviano, Rodrigo Paz, con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU. (foto) (video)

- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con sus homólogos de Japón y Corea del Sur, con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU. (foto) (video)

- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi.

- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, firman un memorando de entendimiento sobre minerales críticos.

- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reúne con el secretario general de la ONU, António Guterres.

- El Museo del Barrio de Nueva York acogerá un encuentro sobre la lengua española y el liderazgo de la comunidad hispana en Estados Unidos, que contará, con el director de la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel, y el congresista Adriano Espaillat. (foto)(video)

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- Nueva York homenajea el legado de la histórica comunidad española de Manhattan con la designación de un tramo de la calle 14 como 'La Nacional - Little Spain'. (foto)(video)

ISLAS MALVINAS

- Mientras el Gobierno argentino busca obstaculizar el desarrollo petrolero en las Malvinas mediante sanciones y acciones judiciales, autoridades y empresarios isleños centran su preocupación en cómo gestionar la transformación económica. (foto)(video)

MÉXICO

- La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) presenta la campaña Seamos Hogar, en una nación que cada vez más se ha convertido en destino de personas refugiadas. (foto)(video)

- Los zombies mexicanos hacen reír más que aterrorizar y son adolescentes que buscan su identidad mientra sobreviven a un rutinario pueblo de la provincia de México como parte de la nueva serie 'Prefiero la muerte', que se estrenará el 2 de octubre. (foto)(video)

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- Conferencia de prensa de la presidenta, Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

COLOMBIA

- Colectivos de artistas protagonizan un plantón frente al Ministerio de Cultura bajo el lema 'El arte y la cultura no viven de milagros', demandando más ayudas al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. (foto)(video)

- Previa de la visita oficial de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, a Colombia.

- El incendio forestal que afecta desde el sábado al municipio turístico colombiano de Villa de Leyva, situado a unos 170 kilómetros de Bogotá, aún no cesa y preocupa a las autoridades, pues el fuego ha consumido aproximadamente 100 hectáreas de vegetación. (foto)(video)

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- Al menos 113 menores de edad fueron reclutados por los grupos armados ilegales colombianos entre el 1 de enero y 31 de agosto pasados, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

- Tres militares colombianos mueren y cuatro más resultan heridos por la activación de un campo con explosivos en el departamento del Meta (centro).

- Las autoridades colombianas detienen al jefe de las milicias urbanas de un grupo del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, en un pueblo del convulso departamento del Cauca (suroeste).

URUGUAY

- La Corte Interamericana de Derechos Humanos inaugura en Montevideo el 195 Período Ordinario de Sesiones, con los casos 'Navarro López y otros versus Venezuela', 'Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno y sus miembros versus Chile' y 'Pueblos Indígenas Mashco Piro, Yora y Amahuaca versus Perú'. (foto)(video)

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- El buque escuela uruguayo Capitán Miranda arriba a Montevideo y culmina de esa forma su trigésimo sexto viaje de instrucción, en el que recorrió diversos puertos de seis países: Brasil, Curazao, México, Estados Unidos, Portugal y España. (foto)

PERÚ

- El primer día de las dos jornadas del debate electoral con los candidatos a la Alcaldía de Lima reúne a 13 de los 26 candidatos. (foto)(video)

- Se realiza la gala en donde se conocerá la nueva lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, una velada que por primera vez se celebrará en Suramérica, con sede en Lima, considerada la capital gastronómica de Latinoamérica. (foto) (video) (directo)

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ARGENTINA

- El Museo Nacional de Bellas Artes inaugura la exposición ‘Goya en Buenos Aires’, en la que se presentan dos tapices de las Colecciones Reales de España, de gran formato, del genio aragonés. (foto) (vídeo)

PANAMÁ

- Panamá es sede del XXI Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar, el evento científico marino más importante de la región, que se inaugura este lunes y concluirá el 25 de septiembre. (foto) (vídeo) (directo)

GUATEMALA

- El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) y el Ministerio de Agricultura de Guatemala presentarán los resultados del proyecto "B'anla Chiko’m" (Buena Cosecha). (foto)(video)

DEPORTES

Argentina.- Continúan los Juegos Suramericanos 2026, que se celebran en la provincia argentina de Santa Fe.

Colombia.- Previa de la jornada 12 de la liga colombiana. EFE

mesaamerica@efe.com

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