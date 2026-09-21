Ucrania tacha de "inaceptable" que se retiren sanciones de la UE a dos oligarcas rusos

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Kiev, 21 sep (EFE).- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, calificó este lunes de "inaceptable" la posible retirada de dos oligarcas rusos de la lista de sancionados de la UE, como podría ocurrir si los Veintisiete aceptan las peticiones en este sentido de Eslovaquia y Francia.

"¿Qué ha cambiado? Nada. Sacarlos de la lista es inaceptable y enviaría la señal equivocada a Moscú cuando la presión debería incrementarse", escribió en X.

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Los dos oligarcas en cuestión son Alisher Usmanov y Mijail Fridman, que están en la lista de sanciones de la UE por sus relaciones con el Kremlin y la contribución directa o indirecta de sus imperios comerciales al esfuerzo de guerra ruso.

Eslovaquia -cuyo primer ministro, Robert Fico, es partidario de reanudar las relaciones con Moscú- pide cancelar las sanciones a ambos, mientras que Francia se ha sumado a la demanda de sacar de la lista a Usmanov.

Este último empresario ruso tiene también la nacionalidad uzbeka y París espera lograr su retirada de la lista de sancionados a cambio de la liberación de dos ciudadanos franceses por parte de Azerbaiyán, según informó el Financial Times.

Uzbekistán y Azerbaiyán son dos países túrquicos que pertenecieron a la URSS y son a día de hoy socios estratégicos.

Eslovaquia y Francia bloquean desde el 15 de septiembre la renovación de la lista de sancionados rusos por la guerra de Ucrania debido a la negativa del grueso de países de la UE a cancelar las sanciones a Usmanov y Fridman.

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Los países europeos buscan un acuerdo para poder extender estas sanciones. EFE