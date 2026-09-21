Expulsado del Partido Comunista y del Ejército el que fuera principal asesor militar de Xi Jinping

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El Partido Comunista de China ha expulsado este lunes al que fuera el asesor militar más importante del presidente Xi Jinping, Zhang Youxia, y otro alto cargo del Ejército por presuntos actos de corrupción, una medida disciplinaria que se enmarca en las purgas impulsadas desde el año 2023 por parte del mandatario.

De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias estatal Xinhua, Zhang Youxia y Liu Zhenli han sido expulsados tanto de las Fuerzas Armadas como del partido, después de que el pasado agosto fueran despojados de sus escaños en la Asamblea Popular China, el Parlamento nacional, y en enero, de la Comisión Militar Central (CMC), el máximo órgano de mando militar del país.

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Ambos se enfrentan a acusaciones de graves infracciones disciplinarias y legales, en particular se les acusa de haber empleado el cargo para ayudar a otras personas a ascender a cambio de "grandes sumas" de dinero y regalos, formar "camarillas" y actuar de forma "desleal" hacia el partido, cargos por los que serán remitidos a la Fiscalía Militar.

Zhang se ha desempeñado como subdirector de la CMC así como portavoz del Ministerio de Defensa, mientras que Liu ha dirigido el Departamento del Estado Mayor Conjunto de la citada comisión.