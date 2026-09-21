Marco Rubio se reúne con Rodrigo Paz para respaldar el acuerdo de Bolivia con el FMI

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Nueva York, 21 sep (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este lunes con el presidente boliviano, Rodrigo Paz, en una muestra de respaldo al acuerdo de Bolivia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para apuntalar el programa de reformas del Gobierno.

El encuentro tuvo lugar en un hotel de Nueva York, donde ambos participan en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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"Reunión productiva con el presidente boliviano Rodrigo Paz en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nuestra relación clave con Bolivia es fundamental para los planes de Bolivia en cuanto al apoyo del Fondo Monetario Internacional, y la reforma de sus sectores de combustibles, minería y energía", declaró Rubio en redes sociales.

Durante un saludo protocolario ante la prensa, Paz fue preguntado sobre si pediría apoyo a Estados Unidos ante una eventual reanudación de los bloqueos de carreteras por parte de sectores opositores, pero no respondió a la pregunta.

"Un cariño para todos", se limitó a decir el mandatario ante las cámaras.

Paz promulgó el domingo el acuerdo con el FMI por 1.900 millones de dólares, después de que el Congreso boliviano aprobara el financiamiento el viernes.

El convenio, negociado en julio y aún sujeto a la aprobación final del Directorio Ejecutivo del FMI, compromete a Bolivia a avanzar hacia la eliminación de las subvenciones a los combustibles a partir de 2027, junto con medidas para reducir el déficit fiscal y flexibilizar el régimen cambiario.

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En ese contexto, Paz anunció el fin inmediato de la subvención al diésel, cuyo precio pasó de 9,80 bolivianos por litro (1 dólares) a 17,95 bolivianos (1,83 dólares).

Las reformas han elevado la tensión social en el país, donde el Gobierno declaró en julio el estado de emergencia ante las protestas de grupos opositores, campesinos y mineros que exigían la renuncia de Paz y protagonizaron bloqueos de carreteras que derivaron en escasez de alimentos y medicinas. EFE

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(foto)(video)