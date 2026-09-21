Partido ruso Nueva Gente reconoce contribución de votantes del excluido partido pacifista

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Moscú, 21 sep (EFE).- El líder del partido ruso Nueva Gente, que consiguió el apoyo de casi el 8 % de los votantes en las elecciones parlamentarias que concluyeron el domingo y fueron ganados por el partido oficialista Rusia Unida, reconoció hoy la contribución a resultado de los simpatizantes del partido pacifista Yábloko, que fue excluido de los comicios.

"Creo que sin duda hubo cierta contribución (...) Dado que Yábloko no participó en la etapa final de la campaña, supongo que deberíamos hablar bien de ellos o no decir nada", dijo Alexéi Necháev en una rueda de prensa en la que comentaba los resultados de los comicios.

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Nechaev, citado por las agencias rusas, también agradeció el apoyo recibido de los emigrantes rusos.

Los sondeos independientes a pie de urna en el extranjero muestran que Nueva Gente es la fuerza más votada por los rusos en el exilio en la mayoría de los países, donde se efectuaron tales encuestas.

"Estamos agradecidos a todos que nos votaron", recalcó.

Según datos oficiales de la Comisión Electoral Central, tras el recuento del 96,95% de los votos, Nueva Gente obtuvo el 7,96%, frente al 5,32 % tras las elecciones en 2021.EFE