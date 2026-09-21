Lula y Orsi conversan sobre "las amenazas del extremismo político y la desinformación"

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Nueva York, 21 sep (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo este lunes una reunión con su homólogo de Uruguay, Yamandú Orsi, en la que conversaron sobre "las amenazas del extremismo político y de la desinformación" en Latinoamérica y el mundo.

Durante la cita, que ocurrió en Nueva York en la víspera a la apertura de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, los mandatarios repasaron temas de la agenda bilateral, con énfasis en la infraestructura estratégica y el comercio agrícola, según el comunicado divulgado por la Presidencia brasileña.

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En tanto, Lula agradeció la autorización otorgada por Montevideo para que Brasil utilice el excedente de la cuota uruguaya de exportación de carne vacuna hacia el mercado chino.

Para fines de julio, Brasil, mayor exportador mundial de carne vacuna hacia China, ya había utilizado el 80 % de la cuota de exportación con preferencia arancelaria, mientras que en el primer semestre Uruguay ejecutó solo el 25 %.

Asimismo, el mandatario brasileño expresó su interés en conocer la experiencia uruguaya en la regulación de las apuestas en línea, una de las principales preocupaciones de los brasileños y bandera de campaña de Lula de cara a las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre.

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Ambos líderes acordaron volver a reunirse próximamente para avanzar en proyectos de integración transfronteriza, entre los que destaca la construcción del puente binacional sobre el río Yaguarón.

Este encuentro forma parte de la agenda del presidente brasileño en territorio estadounidense, en la que ya constan para este lunes reuniones con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el senador estadounidense 'Bernie' Sanders.

En la que será su onceava participación en la cita internacional de la ONU, Lula, que dará inicio este martes a los debates siguiendo la tradición no escrita desde 1955, centrará su mensaje en la defensa del multilateralismo como pilar indispensable frente a un panorama global fragmentado por la proliferación de conflictos armados.

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Según la Cancillería brasileña, el presidente defenderá la negociación diplomática como la única vía para la resolución de disputas y el respeto irrestricto al derecho internacional humanitario y al principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados.EFE