La española Kaitlin Quevedo gana el SP Open tras derrotar a la argentina Nadia Podoroska

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São Paulo, 21 sep (EFE).- La española Kaitlin Quevedo ganó este lunes el SP Open de la ciudad brasileña de São Paulo tras derrotar a la argentina Nadia Podoroska por 2-1 (4-6, 6-4, 6-2).

Quevedo, que empezó el torneo como número 105 de la clasificación mundial, vuelve ahora a estar entre las 100 mejores del planeta tras hacerse con el que es el primer título WTA de su carrera.

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En un partido que duró poco más de dos horas y se jugó bajo un fuerte sol, la española de 20 años fue de menos a más y superó a la rival en puntos ganados tanto en el saque como en la devolución.

Tuvo que remontar un primer set en contra en el que Podoroska (317 WTA), quien venía de eliminar a la favorita Paula Badosa, la puso contra las cuerdas.

Sin embargo, en el segundo, Quevedo demostró un gran nivel, al romper el saque de la rival nada más empezar.

Ya en el tercer set, la española aumentó aún más la intensidad de su juego y llegó a abrir una ventaja de 5-0 sobre Podoroska para un resultado final de 6-2.

La victoria cierra una participación estelar de la joven promesa, que batió a la rusa Anna Blinkova por 2-1 en la semifinal y no había perdido ningún set hasta ese momento.

Hija de madre estadounidense y padre español, Quevedo nació en el estado de Florida, pero juega como española desde 2024 y entrena en Barcelona.

El SP Open, que celebra su segunda edición este año, es de la categoría WTA 250 y se juega en pista dura.

La brasileña Luisa Stefani y la canadiense Gabriela Dabrowski se llevaron el título en dobles, tras imponerse a las estadounidenses Anna Rogers y Allura Zamarripa por 2-1 (6-3, 3-6, 7-6 (10-7)).EFE

(foto)