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El brent baja el 2 % y cotiza en los 101,7 dólares el barril

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Madrid, 21 sep (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en noviembre cae el 2 % este lunes, hasta situarse en los 101,7 dólares en el mercado de futuros de Londres, en la que puede ser su cuarta sesión consecutiva de descensos, a pesar de las tensiones en Oriente Medio.

A las 7:00 horas (5:00 GMT) de este lunes, el brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 2,08 %, hasta los 101,71 dólares el barril.

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El pasado viernes, el crudo ya cerró a la baja, con un retroceso del 0,91 %, que le situó en los 103,87 dólares, en una jornada en la que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que convocará una reunión del G7 dedicada a la energía para considerar un desbloqueo de reservas energéticas de petróleo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El brent cotiza este lunes nuevamente en rojo y se acerca al nivel de los 100 dólares -tras haber rozado los 110 dólares la pasada semana-, a pesar de que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraní advirtió este domingo a Estados Unidos de que responderá a cualquier ataque con "devastadores bombardeos" contra sus bases en la región.

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Y ello, tras supuestamente recibir información de que Washington va a reanudar las operaciones de combate con el apoyo de países de Oriente Medio.

"Advertimos de que cualquier ataque de Estados Unidos contra Irán provocará bombardeos continuados y devastadores contra todas las bases e intereses estadounidenses en toda la región, sin excepción", indicó el Ejercito iraní. EFE

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