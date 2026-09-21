El UKMTO vuelve a registrar cifras de tráfico en Ormuz de un solo dígito frente a los 30 diarios de EEUU

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El centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha recogido cifras de tráfico en el estrecho de Ormuz de un solo dígito entre viernes y domingo, una cantidad notablemente menor al promedio diario superior a 30 buques señalado por Estados Unidos.

"Los datos de seguimiento independientes indicaron una actividad limitada, con cifras de un solo dígito en los tránsitos en ambas direcciones, mientras que los datos del sistema de Cooperación y Orientación Naval para el Tráfico Marítimo (NCAGS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos han señalado flujos de tráfico con un promedio superior a los 30 tránsitos de buques diarios durante las últimas 72 horas", ha anotado el centro en un informe de tráfico marítimo.

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Durante ese período, el órgano dependiente de la Armada británica ha registrado tres ataques y ha apuntado a la persistencia de "ataques, intentos de ataque y/o actividades de hostigamiento por parte de las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica", incluyendo sobrevuelos de drones, vigilancia dirigida a buques mercantes y comunicaciones ocasionales por radio.

"Estas acciones siguen demostrando la intención de Irán de afirmar su presencia a lo largo de rutas de tránsito clave y de mantener la presión sobre los buques que transitan por la zona", ha asegurado el UKMTO sobre la situación del estrecho, donde mantiene un nivel de amenaza severo.

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El órgano también se ha referido, entre otros enclaves, al estrecho de Bab el Mandeb, frente al litoral yemení, donde ha indicado que "las fuerzas hutíes mantienen el control de la costa y las islas de Yemen que dominan los accesos orientales y ambos canales" del paso marítimo "tras las tomas de territorios llevadas a cabo entre el 10 y el 12 de septiembre", en alusión a la ofensiva rebelde hacia el litoral sudoeste del país.

"El tráfico comercial continúa en niveles reducidos tras la declaración de embargo del 20 de julio y dichas ganancias territoriales", agrega la nota.