La apertura del museo de George Lucas marca la semana cultural

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Redacción Internacional, 21 sep (EFE).- La apertura del museo que George Lucas ha dedicado a las Artes Narrativas es la cita cultural más destacada de esta semana, en la que regresa a los cines 'Avengers: Endgame', con un nuevo avance de la esperadísima 'Doomsday', además de estrenarse la serie 'Brothers' y abrirse en París una exposición dedicada a Cézanne.

Con un espectacular edificio que parece una nave espacial, el museo de George Lucas (oficialmente el Lucas Museum of Narrative Art) abre este martes sus puertas, con un espacio de 27.870 metros cuadrados repartidos en cinco plantas, todo un paraíso donde se podrá recorrer la historia del Arte Narrativo en general, desde las pinturas rupestres a, por supuesto, la saga 'Star Wars'.

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La exposición dedicada a las historias galácticas imaginadas por Lucas será sin duda uno de los puntos principales de atracción para los fans del cineasta, pero el museo es mucho más que el trabajo de Lucas en el cine. Se pueden contemplar obras de Fernando Botero, Diego Rivera, Frida Kahlo, Banksy, Charles Schulz, Robert Capa o Takashi Murakami, o consultar los libros de su preciosa biblioteca de investigación. Una estupenda razón más para visitar Los Ángeles.

Un reestreno de un filme, por mucho que sea el segundo más taquillero de la historia, no suele ser una cita esencial. Pero en este caso, 'Avengers: Endgame Encore' llega a las salas el día 25 con 4 nuevos minutos de metraje que prometen novedades de cara al estreno de 'Doomsday' en diciembre.

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Según medios especializados, quien vaya a los cines a ver esta nueva versión del filme entenderá el regreso de Robert Downey Jr., que pasa de ser Iron Man (fallecido en 'Endgame') al villano al que se tendrán que enfrentar los Avengers en 'Doomsday'. Pero, ojo, solo lo descubrirán quienes acudan a verla en salas Imax e Infinity Vision, que es donde se proyectará el contenido adicional especial.

Matthew McConaughey y Woody Harrelson llevan su relación personal a la pequeña pantalla con 'Brothers', una serie en la que interpretan versiones ficticias de sí mismos, como dos amigos que descubren que podrían ser hermanos biológicos, algo que les ocurre en la realidad a los dos actores, que nunca han querido hacerse pruebas para ver si son hermanos de padre.

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En 2023, Harrelson confirmó que su padre tuvo una breve relación con la madre de McConaughey en una breve temporada en la que estuvo separada de su marido. Sobre esa premisa se ha construido esta serie que supone el reencuentro laboral de los dos actores, que coprotagonizaron la primera temporada de 'True Detective'.

Su nueva colaboración llega el 23 de septiembre a Apple TV con los dos primeros episodios.

Si se necesitan más razones para visitar París, la enorme exposición que el Grand Palais le dedica a Cézanne debería estar en el top. Casi dos centenares de obras para explorar tanto el trabajo del francés como su legado artístico y su relación con otros artistas.

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Del 23 de septiembre al 17 de enero de 2027 quienes se acerquen a este museo, que ya solo por su edificio merece la pena, podrán contemplar cuadros de Paul Gauguin, Henri Matisse, Pablo Picasso, Piet Mondrian, Joan Mitchell, Bridget Riley o Peter Doig. Para todos ellos, Cézanne fue un referente y eso es lo que cuenta la exposición 'Cézanne et nous' (Cézanne y nosotros). EFE