El partido de Putin gana con claridad las elecciones al Parlamento ruso

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El partido gubernamental Rusia Unida ha ganado las elecciones a la Duma o Cámara Baja del Parlamento federal ruso con un 57,86% de apoyo, aventajando en más de 40 puntos de distancia de la siguiente formación y renovando así su mayoría constitucional, según el resultado oficial publicado por la Comisión Electoral Central (CEC) rusa y correspondiente al 90,43% del escrutinio.

Por detrás del partido del presidente Vladimir Putin se sitúa el Partido Comunista de la Federación Rusa con un 13,84% de votos, según los datos de la CEC recogidos por la agencia rusa Interfax. En tercera posición se sitúa el Partido Democrático Liberal (8,9%), seguido de Gente Nueva (7,94%) y de Una Rusia Justa que, con apenas un 4,95% de los votos, se queda fuera de la Duma.

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En cuanto a la participación, hasta las 21.00 horas (hora de Moscú) era del 56%, la más alta desde el final de la Unión Soviética, según ha informado la presidenta del la Comisión Electoral Central, Ela Pamfilova, pese a que ha estado marcada por una oleada de casi 2.000 drones lanzados por Ucrania que han causado al menos cinco muertos.

La votación para estos comicios comenzó el viernes 18 de septiembre y ha durado hasta este domingo. La mitad de los 450 diputados de la Duma se eligen en listas de partidos y el resto, en circunscripciones de elección directa. La legislación rusa establece un mínimo del 5% para obtener representación.

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