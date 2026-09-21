Agencias

Los talibanes acusan a Pakistán de nuevos bombardeos contra civiles con al menos 3 muertos

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Kabul, 21 sep (EFE).- El Gobierno de facto de Afganistán acusó este lunes a Pakistán de bombardear durante la madrugada zonas civiles en las provincias de Kunar y Paktika, en el este y sureste del país, y aseguró que tres personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas a causa de ataque.

"Anoche, el ejército paquistaní invasor bombardeó zonas civiles de Afganistán. En Kunar, una mujer y dos hombres murieron, y dos mujeres y dos hombres resultaron heridos, todos ellos residentes locales", declaró en X el portavoz oficial de los talibanes, Zabihullah Mujahid.

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Según el portavoz, Kabul dará una respuesta "adecuada" a la agresión. EFE

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