China mantiene los tipos de referencia por decimoséptimo mes consecutivo

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El Banco Popular de China (BPC) ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés de sus facilidades de préstamo con vencimiento a uno y cinco años, considerados respectivamente de referencia para los créditos al consumo y las hipotecas, cuyo último recorte tuvo lugar en mayo de 2025.

De este modo, la institución monetaria china ha anunciado que, por decimoséptimo mes consecutivo, la tasa aplicada a los préstamos con vencimiento a un año seguirá siendo del 3%, mientras que la correspondiente a los préstamos a cinco años será del 3,50%.

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El tipo de interés a un año influye en la mayoría de los préstamos nuevos y pendientes, mientras que el tipo de referencia a 5 años afecta a las hipotecas.

La última bajada de los tipos preferenciales tuvo lugar en mayo de 2025, cuando el Banco Popular de China recortó en 10 puntos básicos la tasa aplicada a los préstamos a un año, que pasó a ser del 3% en vez del 3,10%, mientras que la de los préstamos a cinco años se situó en el actual 3,50%, en vez del 3,60%.

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La política monetaria de la institución se centra en promover un crecimiento económico estable y una recuperación razonable de los precios, con el fin de crear un entorno monetario y financiero favorable para el desarrollo de alta calidad y la estabilidad operativa de los mercados financieros.