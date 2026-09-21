Al menos tres muertos en ataques aéreos paquistaníes contra las provincias afganas de Kunar y Paktika

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Al menos tres civiles han muerto y varias personas más han resultado heridas durante una serie de ataques aéreos perpetrados durante la madrugada de este lunes por aviones militares paquistaníes contra las provincias orientales de Kunar y Paktika, en Afganistán, bombardeos que elevan nuevamente la tensión entre Kabul e Islamabad por la actividad de grupos armados en la zona fronteriza.

El primer ataque se ha registrado en torno a las 02.30 horas (hora local), en el distrito de Nurgal, en la provincia de Kunar. De acuerdo con informaciones del Gobierno talibán recogidas por la agencia de noticias afgana Khaama Press, aeronaves paquistaníes habrían bombardeado una zona residencial de la aldea de Patan con el supuesto objetivo de alcanzar una vivienda. El balance proporcionado por las autoridades afganas es de tres civiles fallecidos y un número aún sin especificar de heridos.

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Poco después, alrededor de las 04.00 horas (hora local), otra incursión ha alcanzado el distrito de Barmal, en la provincia de Paktika. Medios afines a los talibán han señalado que los bombardeos han destruido una tienda que se encontraba vacía en la zona de Tor Kandi y una vivienda abandonad situada en Raja. En ninguno de los dos enclaves se han notificado víctimas.

Por el momento, las Fuerzas Armadas de Pakistán no han emitido ninguna declaración pública en relación con los ataques denunciados por las autoridades afganas.

La ofensiva se produce tras un incremento de las operaciones militares paquistaníes contra organizaciones armadas en un contexto marcado por el aumento de los ataques mortales registrados en las provincias de Jaiber Pastunjua y Baluchistán.

La zona fronteriza entre los dos países ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Estas tensiones derivaron a finales de febrero en un nuevo conflicto entre Pakistán y Afganistán tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos de TTP.

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