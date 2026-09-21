El ministro de Exteriores marroquí se encuentra con Kaja Kallas en Nueva York

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El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, ha hablado este lunes con la Alta Representante de la Política Exterior y de Seguridad de la UE, Kaja Kallas, en Nueva York.

Kallas se encuentra en Nueva York para asistir a la sesión anual de la Asamblea General de la ONU, donde también participa el jefe de la Diplomacia marroquí.

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Bourita "ha mantenido conversaciones" con Kallas, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí en redes sociales.

Kallas visitó Marruecos en abril y expresó el apoyo de los Veintisiete al plan de autonomía presentado por las autoridades marroquíes para el Sáhara Occidental, aunque las relaciones están ahora marcadas por la crisis de Ceuta.